Türk Sinema ve Televizyonunda Aile Malatya’da konuşuldu

8. Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında düzenlenen “Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” konulu sempozyumu dün gerçekleştirildi. Bir otelde 2 gün devam edecek olan sempozyuma Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Film Festivali Direktörü Suat Köçer, yönetmen ve oyuncular katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını ilk olarak Malatya Film Festivali Direktörü Suat Köçer yaptı. Köçer, bu yıl Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ının üstleneceğini söyledi.

23 FİLM UZUN METRAJDA YARIŞIYOR

Film Festivalinden bu yıl çok büyük bir beklentinin olduğunu belirten Köçer, “13’ü yerli, 10’u yabancı olmak üzere 23 film uzun metrajda yarışıyor. Ancak yaklaşık 120 filmin çeşitli başlıklar ve bölümler altında gösterileceği yoğun bir film programı bizi bekliyor. Bu sene onur ödüllerimizi oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman’a aynı zamanda Yapımcı ve Yönetmen Osman Sınav’a takdim edeceğiz. Şener Şen’in ödülünü Cem Yılmaz, Osman Sınav’ın ödülünü Mehmet Aslantuğ ve bir aksilik olmazsa Perran Kutman’ın ödülünü de Tolga Çevik takdim edecek. Ben bunu hatırlatma babında söyledim ama bir yandan şunu da ifade etmek istiyorum. Malatya Film Festivalinden bu yıl çok büyük coşku, çok büyük beklenti var ama biz festivali sadece bu coşkusundan ve ışıltısından dolayı önemsemiyoruz. Meselemiz sadece bu değil, biz mutlaka sinemanın düşünsel, fikirsel kaygıları da içinde barındıran farklı değerler açısından da konuşulmasını, tartışılmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜK FESTİVALLERDE YÖNETMENLERİMİZ ÖDÜL ALIYORLAR

Köçer, “Geçen sene Türk Sinemasında Yerel Kodlar Başlıklı bir sempozyum düzenledik. Orada Kemal Tahir’in bir ifadesiyle sempozyum konuşmasına başlamıştım. Kemal Tahir, ‘Hiçbir şey yerel olmadan evrensel olamaz.’ Tabi Kemal Tahir’in kendi düşünsel dünyasında, romanlarında, söylemlerinde, hikâyelerindesavunduğu bu şeyi sinemamızda Lütfi Akad, Metin Ersan gibi ustalar sürdürdüler ve o idealleri yerlilik yolundaki o değerleri vurgu anlamındaki kaygıları sinemada yaşattılar. Biz de geçen sene bunu tartışmıştık. Şimdi tabi Türk sineması artık dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Çok büyük festivallerde yönetmenlerimiz ödül alıyorlar. Bizler bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama bu sevincin ve coşkunun sadece bu görünürlük ve başarı kıstasıyla ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu filmlerin düşünsel etik ve kimlik değerler bakımından da ele alınması gerektiğini ve bunda da sorular sormamız gerektiğini düşünüyorum. Diziler anlamında da baktığımızda çok ciddi bir sirkülasyon görüyoruz” diye konuştu.

ŞEHİRLERİN FİZİKİ YAPILARINI ASLA EKSİK BIRAKMAYIZ

Sanatsal faaliyetlerde sık bulunduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Biz belediyeler olarak, şehirlerin fiziki yapılarını asla eksik bırakmayız. Ama diğer taraftan şehir sakinleri ile ilgili de çocuklarımızdan başlamak üzere, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz için şehrin fiziki gelişimine denk olarak çalışma oluşturmamız gerekiyor. Belediyelerin asıl farkı da, klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel ve sportif alanlarda neler yaptığıyla önemli. Bu açıdan Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımızla birlikte mahallede, sokakta, caddede gençlerimiz ve yaşlılarımızla ilgili bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerde sık olarak bulunuyoruz” söylemlerini kullandı.

SEMPOZYUM FESTİVAL KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ PROJE

“Film festivalimiz uluslararası bir festivalimiz” diyen Başkan Polat,“Bugünkü bu sempozyumumuzda film festivalimiz çerçevesinde yapmış olduğumuz bir projemiz. Burada belirtmemiz gereken, bir maç olur ve statta 30 bin kişi toplanır. Veya bir sanatçı çağrılır 50 bin kişi o sanatçıyı izlemeye, dinlemeye gelir. Ama bir sempozyum yaparsınız bu faaliyetlerde talebin az olduğunu görürsünüz. Eğer buraya, bu sempozyuma 15 bin kişi gelecek olsaydı bu sempozyumun bir anlamı kalmazdı. Artık bir film şekline dönüşürdü. Bu tür nitelikli çalışmalar az sayıda insanların katıldığı ama katılım sağlayanların hedeflerinin belirli olmasıdır. Burada tek maçlık bir slogan atılmayacak, çalışma yapılmayacak. Aslında hayat serüveni içerisinde bir bütünü oluşturmakta” diye konuştu.