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Türk Ocağının sohbetlerine Vali Kaban da katıldı

Malatya Türk Ocağı bir sohbet programı gerçekleştirdi. Vali Ali Kaban ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın da katıldığı sohbet programında bu hafta, devam etmekte olan AfrinOperayonu ve İdlib’teki gelişmeler konuşuldu.

Türk Ocağının sohbetlerine Vali Kaban da katıldı

Malatya Türk Ocağı bir sohbet programı gerçekleştirdi. Vali Ali Kaban ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın da katıldığı sohbet programında bu hafta, devam etmekte olan AfrinOperayonu ve İdlib’teki gelişmeler konuşuldu.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:04
Türk Ocağının sohbetlerine Vali Kaban da katıldı

Kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edilen program öncesinde adet olduğu üzere Vali ve Emniyet Müdürüne Ocağının kuru fasulyesinden ikram edildi.

Konuşmacı olarak katılan Em. Kur. Alb. Yusuf Çetinkaya, konuşmasında Zeytin Dalı Operasyonu öncesinde ABD’nin bölge ile ilgili planlarından bahsetti. Cizire, Kobani ve Afrin kantonlarının birleştirilerek Batı Kürdistan’ın tamamlanacağını ve bu oluşumun doğudaki Barzani kontrolündeki Kuzey Irak bölgesel yönetimi ile birleştirileceğinin planlandığını söyleyen Çetinkaya özetle şunları ifade etti:

“Bu kurulması planlanan devlet sadece bizim için değil İran,Irak ve Suriye için de tehdittir. İlk olarak Kuzey Irak referandumu bozgunu ve şimdi de Zeytin Dalı Operasyonu bu planı ciddi anlamda sekteye uğratmıştır. Türkiye’nin herhangi bir etnik gruba yönelik tavır içerisinde değildir. Asıl amaç Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Arz-ı Mevud’a yönelik faaliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır.”

OPERASYON OLMAZSA OLMAZDIR

Konuşmasında operasyonun başlangıcından itibaren gün gün haritalar eşliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini ayrıntılı olarak anlatan Çetinkaya, Münbiç Operasyonu’nun olmazsa olmaz olduğunu, hatta devamının da yüzde yüz gerekli olduğunu belirtti.

Çetinkaya Menbiç’in 29 Ağustos 1921’e kadar bizim toprağımız olduğunu ve en son çekildiğimiz toprak olduğunu söyledi. Arazisinin düzgün olmasından dolayı Menbiç’e doğru planlamayla dört koldan birer, ikişer taburla girilirse çok rahatlıkla alınacağını söyleyen Çetinkaya bu harekattan sonra mutlaka Fırat’ın doğusunun temizlenmesi, Şengal Dağı’nın temizlenmesi, Kuzey Irak’taki sesin kesilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Program sonunda Vali Kaban’a Türk Ocakları ve TİKA tarafından hazırlanan İsmail Gaspıralı’nın hayatını anlatan kitap takdim edildi. Takdim sırasında Vali Kaban’da Ocak heyetine ve dinleyicilere kısa bir selamlama konuşması yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com 

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