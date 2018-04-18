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Türk Milleti Onu Unutmayacak

Turgut Özal’ın yüzü daima gülen, halkın içinde ve halktan biri olan, çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıydı olduğunu dile getiren Vali Ali Kaban, “Gerek muhterem Malatyalılar, gerek aziz Türk milleti onu hiç unutmayacak, her dem taze tuttuğu hatıralarıyla onu kalbinde yaşatacaktır” dedi.

Türk Milleti Onu Unutmayacak

Turgut Özal’ın yüzü daima gülen, halkın içinde ve halktan biri olan, çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıydı olduğunu dile getiren Vali Ali Kaban, “Gerek muhterem Malatyalılar, gerek aziz Türk milleti onu hiç unutmayacak, her dem taze tuttuğu hatıralarıyla onu kalbinde yaşatacaktır” dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:35
Türk Milleti Onu Unutmayacak

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün 25’inci yıldönümü dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi’nde bir sergi açıldı. Sergi açılışına Milli Eğitim eski Bakanı Malatyalı Metin Emiroğlu, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Emniyet Müdür Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz katıldı.

Sergi açılışından sonra Turgut Özal Müzesi’ni de gezen protokol, merhum Özal’ın kullandığı eşyalar hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra Turgut Özal Müzesi Şeref Defteri’ni yazan ve imzalayan Vali Ali Kaban, Turgut Özal’ı rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN

Vali Kaban, “Aramızdan ayrılışının 25. yıldönümünde yenilikçi, aydın; çağdaş dünyanın imkânları ile milli değerlerimizi buluşturarak kendi ifadesiyle ‘Çağ Atlayan Türkiye’ düşüncesini ortaya koyan ve ülkemize sunduğu sayısız hizmetlerle yakın tarihimize ismini altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.O, yüzü daima gülen, halkın içinde ve halktan biri olan, çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıydı. Gerek muhterem Malatyalılar, gerek aziz Türk milleti onu hiç unutmayacak, her dem taze tuttuğu hatıralarıyla onu kalbinde yaşatacaktır.Ruhu şad, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetsi 

Son Güncelleme: 18.04.2018 13:46
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Turgut özalMalatyaAlbay Şerafettin YılmazTümgeneral Asım KocaoğluAhmet Kızılayömer UrhalAhmet çakır
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