TÜRK BAYRAĞI  ÇALINDI MI?

İlçedeki mezarlıkta yer alan Cengiz Baktemur’un kabrinin başında yer alan Türk bayrağı direği ile birlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Olayın duyulmasının ardından ilçeye giden Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, bilinçli olarak yapıldığına inandıkları bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları tarafından Baktemur’un kabri Türk bayrakları tarafından donatılırken, burada bir açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, “Vatanın ve milletin bekası uğruna canından geçen Ülkü Şehidimiz Cengiz Baktemur ağabeyimizin kabrindeki bayrakların söküldüğünü öğrenerek Doğanşehir ilçemizde Şehidimizin kabrini ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

Yılan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hiçbir aklı selim insana yakışmayacak bu davranışı sergileyip bunun üzerinden prim elde etmeye çalışan ve Şehidimiz üzerinden ülküdaşlarımızı kaosa sürüklemek isteyen zihniyet her kimse Ülkü Ocakları olarak bunun takipçisi olacağımızdan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Bilinçli olarak yapılan bu kahpe olayda parmağı olan her kimse bizim gözümüzde Şeref’ini kaybetmiş bir müptezelden başka birşey değildir”.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cengiz Baktemur, ilçede meydana gelen bir olaya adı karıştığı için 1982 yılında tutuklanmış ve 12 Eylül Mahkemeleri'nde yargılanarak idam cezasına mahkum edildikten sonra 2 Mayıs 1982 günü tutuklu bulunduğu Elazığ Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam edilmişti.busabahmalatya.com