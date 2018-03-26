Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117184
ALTIN
173.354
DOLAR
3.9826
STERLİN
5.6469
EURO
4.9532

TÜRK BAYRAĞI  ÇALINDI MI?

Malatya Ülkü Ocakları il Başkanı Emrah Yılan, 1982 yılında darbeci yönetim tarafından idam edilerek öldürülen Cengiz Baktemur’un Doğanşehir ilçesindeki kabrinde bulunan Türk bayrağının çalındığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

TÜRK BAYRAĞI  ÇALINDI MI?

Malatya Ülkü Ocakları il Başkanı Emrah Yılan, 1982 yılında darbeci yönetim tarafından idam edilerek öldürülen Cengiz Baktemur’un Doğanşehir ilçesindeki kabrinde bulunan Türk bayrağının çalındığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 17:00
TÜRK BAYRAĞI  ÇALINDI MI?

İlçedeki mezarlıkta yer alan Cengiz Baktemur’un kabrinin başında yer alan Türk bayrağı direği ile birlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Olayın duyulmasının ardından ilçeye giden Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, bilinçli olarak yapıldığına inandıkları bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları tarafından Baktemur’un kabri Türk bayrakları tarafından donatılırken, burada bir açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, “Vatanın ve milletin bekası uğruna canından geçen Ülkü Şehidimiz Cengiz Baktemur ağabeyimizin kabrindeki bayrakların söküldüğünü öğrenerek Doğanşehir ilçemizde Şehidimizin kabrini ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

Yılan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hiçbir aklı selim insana yakışmayacak bu davranışı sergileyip bunun üzerinden prim elde etmeye çalışan ve Şehidimiz üzerinden ülküdaşlarımızı kaosa sürüklemek isteyen zihniyet her kimse Ülkü Ocakları olarak bunun takipçisi olacağımızdan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Bilinçli olarak yapılan bu kahpe olayda parmağı olan her kimse bizim gözümüzde Şeref’ini kaybetmiş bir müptezelden başka birşey değildir”.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cengiz Baktemur, ilçede meydana gelen bir olaya adı karıştığı için 1982 yılında tutuklanmış ve 12 Eylül Mahkemeleri'nde yargılanarak idam cezasına mahkum edildikten sonra 2 Mayıs 1982 günü tutuklu bulunduğu Elazığ Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam edilmişti.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Emrah YılanCengiz BaktemurMalatyaTürk Bayrağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GEMİ SEVK VE İDARE BELGESİ SINAVI YAPILDI
GEMİ SEVK VE İDARE BELGESİ SINAVI YAPILDI
DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK
DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK
O KLİP BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
O KLİP BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim