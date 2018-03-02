TURİZM FUARI’NA KATILACAK

Konuyla ilgili Fırat Kalkınma Ajansı tarafından basınla paylaşılan bültende, Berlin Fuarı’nın önemi vurgulanarak, dünyanın önde gelen fuarlarından biri olduğu belirtildi.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın açıklamasında “Dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, 25 holde, 180 ülkeden 10 binin üzerinde firmanın katılımıyla 28 bin kişi ticari amaçlı fuar ziyareti olmak üzere 160 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

160 bin metrekarelik alanda 7 milyar Euro seviyesinde ticari hacim oluşturan fuar yüzde 90 seviyesinde katılımcı memnuniyeti sağlamaktadır.



Katılımcıların yüzde 56’sı Avrupa, yüzde 21’i Asya, yüzde 11’i Amerika, yüzde 10’unun Asya’dan oluştuğu ziyaretçilerin yüzde 35’i kültür, yüzde 33’ü macera, yüzde 12’si ise sağlık ve yaşam turizmine ilgi göstermektedir.



Ziyaretçilerin yaş ortalamasının 45 olduğu fuarda ziyaretçilerin ortalama yıllık turizm harcaması 2 bin 855 Euro’dur.

Fuar katılımının amaçları arasında, Türkiye’nin kültürel mirası, tarihi ve turistik değerleri, sağlık turizmi altyapısını uluslararası arenada sektörel katılımcı ve ziyaretçilere tanıtmak, Berlin Büyükelçiliği’ne Türkiye’nin öne çıkan sektörleri hakkında bilgi vermek, Fırat Kalkınma Ajansı bölgesi yatırım imkânlarını tanıtmak ve iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Malatya’ya davet etmek, Türkiye ve diğer ülkelerdeki şehirlerin turizm promosyon faaliyetlerinin gözlemleyerek Malatya adına gerekli dersleri çıkarmak, Türkiye ülke standındaki diğer katılımcılar ile network geliştirilmesi yer almaktadır” denildi. busabahmalatya.com

