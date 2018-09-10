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Turgut Özal Üniversitesinde devir-teslim töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, görevini kurucu Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay’dan devraldı. Rektör Karabulut, ilk mesajında ise başta FETÖ olmak üzere hiçbir terör örgütünün üniversitede barınamayacağını söyledi. 

Turgut Özal Üniversitesinde devir-teslim töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, görevini kurucu Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay’dan devraldı. Rektör Karabulut, ilk mesajında ise başta FETÖ olmak üzere hiçbir terör örgütünün üniversitede barınamayacağını söyledi. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:12
Turgut Özal Üniversitesinde devir-teslim töreni

Malatya’ya yeni açılan Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne son kararname ile atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektörlük görevini kurucu rektör olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’dan devraldı. Turgut Özal Üniversitesi Senato Konferans Salonu'nda düzenlenen devir-teslim töreninde ilk olarak söz alan Turgut Özal Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin bölünerek bazı bölümlerinin aktarıldığı Turgut Özal Üniversitesi’nin Malatya’nın ikinci devlet üniversitesi olduğunu söyledi. 11 bölümün ayrılarak Turgut Özal Üniversitesinin kurulduğunu belirten Kızılay, "Üniversitemiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Turgut Özal Üniversitemizin öğrenci sayısı 4 bin 500’e yakın oldu. Bu yılda 925 yeni öğrenci de kayıt yaptırdı" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta Turgut Özal Üniversitesinin kurulduğunu hatırlatan Rektör Karabulut, gelişmek ve güçlenmek için eğitim ve bilimin şart olduğunu kaydederek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi hem bilimin rekabet dolu yarışlarına talip bir üniversite hem de vefanın bayraklaşan bir ifadesidir” ifadelerine yer verdi. 
Türkiye’nin uluslararası ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığı zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte devletinin ve milletinin tarafında saf tutacaktır. Bizler duruşumuzla ve çalışmalarımızla milletimizin verdiği bu kurtuluş mücadelesine ortak olacağız. Üniversitemizi maddi manevi her alanda milli bilinci esas alan bir anlayışla yöneteceğiz. Her bir gencimiz, her bir akademisyenimiz bizim için çok değerlidir. Net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki öncelikli görevimiz FETÖ, PKK, PDY, DHKP-C başta olmak üzere hiç bir terör örgütünün ne öğrenciler arasında, ne akademik camia içinde, ne de idari kadrolarda üniversitemizde barınmasına ve yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. 
Rektör Karabulut, ayrıca Turgut Özal Üniversitesi olarak her türlü bilimsel çalışmaya önem vereceklerini ifade ederek, “Yerli ve milli ekonomi için, bilhassa ziraat, tarım, hayvancılık ve endüstri konularında eksiklikleri inceleyip yeniden bir şahlanışa kalkmak adına bugün itibariyle düğmeye basıyoruz. Malatya kayısısını buluşturma zamanıdır diyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal ÜniversitesiDevir Teslim Töreni
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