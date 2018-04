Turgut Özal, Ölümünün 25’inci Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında düzenlenen konferans ve panelle anıldı.Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde dün düzenlenen “Turgut Özal'ı Anlamak” konulu konferansa Milli Eğitim eski Bakanı Malatyalı Metin Emiroğlu, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Emniyet Müdür Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, rektör yardımcıları, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim eski Bakanı Malatyalı Metin Emiroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’la ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programda ilk sözü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay aldı. Turgut Özal’ın Türk siyasal hayatında derin izler bıraktığını, ülkenin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasında büyük rol oynayan bir lider olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesine olan üstün katkılarını, tıp fakültesi açmasını, hastanenin yaptırmasını minnetle andığını söyledi.

BİRÇOK REFORM YAPTI

Prof. Dr. Kızılay, “İnönü Üniversitesi Vakfını kurmuş, üniversitemize çok ileri vizyon koymuştur. Hastanemiz Turgut Özal Tıp Merkezi ismiyle şimdiye kadar milyonlarca hastaya hizmet etmiş, başta karaciğer nakli olmak üzere birçok alanda dünyaca tanınan bir hastane olmuştur. Rahmetli Özal'ın vizyonunu gerçekleştirmiştir. Turgut Özal ekonomik, sosyal, siyasal, dış politika, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması gibi alanlarda birçok reform yapmıştır. Devletin birey için var olması gerektiğine inanan ve liberal değerleri uygulayan bir lider olmuştur. Milletimiz Özal'ı kendinden biri olarak görmüş, sivil Cumhurbaşkanı ve dindar Cumhurbaşkanı olarak gönlünde ayrı bir yere oturtmuştur” diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ BİR DÜŞÜNCE ADAMIYDI

Merhum Özal’ın halktan birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Aramızdan ayrılışının 25. yıldönümünde yenilikçi, aydın; çağdaş dünyanın imkânları ile milli değerlerimizi buluşturarak kendi ifadesiyle ‘Çağ Atlayan Türkiye’ düşüncesini ortaya koyan ve ülkemize sunduğu sayısız hizmetlerle yakın tarihimize ismini altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. O, yüzü daima gülen, halkın içinde ve halktan biri olan, çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıydı. Gerek Muhterem Malatyalılar, gerek Aziz Türk Milleti onu hiç unutmayacak, her dem taze tuttuğu hatıralarıyla onu kalbinde yaşatacaktır. Turgut Özal deyince; gösterişten uzak, samimi, babacan tavırları, Hükümet meydanındaki mitingleri, Malatya türküsüne eşlik edişi, ardından ‘AIIah’ınızagurban!’ deyişi, devletle milleti buluşturan, millete hizmeti ibadet sayan duruşu, anlayışı gelir, aklıma. 30 yılı devlet, on yılı siyaset adamlığı ile her senesi dolu dolu geçen 66 yıllık bir ömürde, uzunca bir süreden beri hasret kaldığımız ‘Büyük devlet’ imajının yeniden kazandırılmasında ciddi ve samimi gayretleri olan sıra dışı bir lideri hatırlarım” ifadelerini kullandı.

HİSSEDİYORDUK Kİ, ÜLKE DEĞİŞİYOR

Daha sonra söz alan ve “Bir tarafta bugün andığımız kıymetli Cumhurbaşkanımızın vefatı dolayısıyla duyduğumuz hüzün ama bir taraf da bizim o gençlik yıllarımızın hüznü ikisi bir arada” diyen Vali Ali Kaban ise,“İnsan belli bir yaşa gelince geçmişle ilgili olan duygular daha depreşiyor. O dönemin sizin gibi gençken üniversite yıllarında Türkiye’nin o müthiş değişimini belli fark etmiyorduk, çünkü bunun henüz iktisatta, siyasette, toplum psikolojisinde, uluslararası ilişkilerde karşılığı nedir, bilecek durumda değildik. Ama hissediyorduk ki, ülke değişiyor. Her değişim zordur, her değişim acılıdır. Çünkü üstümüzdeki bir kıyafeti çıkarıp bir başkasını giymek kadar kolay değildir. Bu bir anlamda derimizden bir parçanın kopup yerine yeni bir parçanın gelmesi gibidir. Bir organımızın yenilenmesi gibidir. Mutlaka o dönemde bize göre daha yaşlı olan büyüklerimizin o değişimle bir kısım sıkıntılar çektiklerini hissedebiliriz. Fakat bu değişimler sonradan anladık ki, ülkemizin çok hayrına olacak değişimlermiş. Bunu özellikle 89’da Sovyet Rusya’nın çöküşü ile birlikte ortaya çıkan demir perdedeki çöküş ve sonrasında yaşanan o çok büyük vakum. O vakumun içine çektiği ülkeler, insanlar, olaylar ve neticede ortaya çıkan çok büyük acılar göz önüne alındığında, o yıllarda yapılan değişimlerin ülkeye aslında böylesi dünyada yaşanacak bir değişime hazırladığı sonucunu yaşayarak gördük” şeklinde konuştu.

RAHMETLE ANIYORUZ

80’lerin sonunda büyük bir değişim olduğuna dikkat çeken Vali Kaban, “80’lerin sonunda çok büyük bir değişim oldu. Büyük Türkiye hayali tekrar gündeme geldi. Türkiye çünkü ayaklarının üstünde durmaya başlamıştı o yıllarda. Artık kendine güveni gelmişti. Yokluklar, adeta karne ile temel ihtiyaç maddelerinin alınması süreci bitmişti. Ve o güvenle hakikaten büyük Türkiye hayalinin Adriyatik’ten Çin Denizi’ne diye tarif edilen sürecini ortaya atmıştı. Orada hala gün ışığına çıkmamış, öylesine önemli bilgiler var ki, bir her halde açığa çıkacaktır onlar. En önemlisi de, bir tarafımız Türk dünyasıyla bağımız var, çökmüş bir demir perdenin arkasından açığa çıkan Türk dünyasını bir araya getirmek. Bir tarafımız Müslüman, Ortadoğu ve uzantısındaki bütün sistemlerle bağımız var, o Müslüman tarafı da açığa çıkarıp ortaya koyup, ikisini birleştiren çok büyük bir idealdir o. Verilen raporların bir sonucuydu. İşte onu hayata geçirebilmek için anlıyoruz ki hayatını verdi. Ama bu tekerlek bir kere dönemeye başladı. Rahmetle anıyoruz. Ama tekerlek şuan daha güçlü bir şekilde yürütülüyor. İnşallah Türkiye tarihinde olduğu gibi gelecekte de hem bir tarafıyla Türklüğünün hem bir tarafında İslamlığın birleştirdiği çok büyük bir yere doğru evrilerek gidiyor” diye konuştu.

Daha sonra konferans Milli Eğitim eski Bakanı Malatyalı Metin Emiroğlu, sunumuna devam etti.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi