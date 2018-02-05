Turan Cıcık güven tazeledi

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen ve 5 adayın yarıştığı Genel Kurula ESOB Başkanı Şevket Keskin, adaylar İsmail Akyürek, Erdoğan Aslankan, Cebrail Büyükelçi, Faruk Yılmaz, Turan Cıcık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, il seçim kurulu temsilcileri, delegeler, oda başkanları, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası üyeleri ve esnaflar katıldı.

Genel Kurul’da gündem maddeleri okunup, Divan Kurulu üyeleri ESOB Başkanı Şevket Keskin Başkanlığında belirlendikten sonra, adayların konuşmalarına geçildi.

İlk konuşmayı adaylardan İsmail Akyürek yaptı. Akyürek, bütün esnaflar için elinden ne gelirse en güzel bir şekilde esnafları için yapacağını ifade ederek, esnaflara en iyi şekilde değer vereceğini söyledi.

ESNAFLARIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM

Esnaflardan destek isteyen Akyürek, “Esnafımızın hakkını, hukukunu en güzel şekilde değer vereceğim ve savunacağıma söz veriyorum. En güzel hizmeti sunmak ve üzerimize ne düşüyorsa genç dinamik Yönetim Kurulu kadromla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ben bütün esnaflarımdan ayrı ayrı desteklerini bekliyorum. Bütün sorunları elimizden geldiği kadar çözeceğimize inanıyorum” dedi.

BİRÇOK SORUNUMUZ VAR

Esnaflara 24 saat hizmet vereceğini vaat eden adaylardan Erdoğan Aslankan ise, “Bizim birçok sorunumuz var. Bu sorunları birebir yaşayan biz bakkal esnaflarını gezdiğimizde çok fazla sıkıntılarını dinledik. Hatta belediye ekmeğini bizler tarafından verilmesini Esnaf Odası Başkanımızdan da rica ediyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmek bakkal esnafımızın yanında durmak istiyoruz. 24 saat hizmette bulunacağımızı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

VARLIKLARINI GÜÇLÜKLE DEVAM ETTİRİYORLAR

Bakkal ve bayilerin zor durumda olduğunu ileri süren adaylardan Cebrail Büyükelçi de, “53 yıllık bir geçmişe sahip olan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası bugüne kadar birbirinden değerli başkanlarımız tarafından özveriyle yönetilmiş en köklü ve saygın olan bugünkü yerini almıştır. Ancak hepimizin malumu olduğu üzere dev marketlerin ticari hayatımıza girdiği günden bu yana küçük esnaf dediğimiz biz bakkal ve bayiler zor durumdadır. Varlıklarını güçlükle devam ettirmekte, bazı arkadaşlarımız da direnemeyip iş yerlerini bir bir kapatmakta ve mağdur olmaktadırlar. O yüzden Bakkallar ve Bayiler Yönetimi yeni bir kan yeni bir soluk, yeni bir ekiple market egemenliğine dur diyerek küçük esnafı yeniden eski güç ve saygınlığına kavuşturmak istedik. İstedik ki, esnafımız tek çatı altında toplanıp güç birliği yaparak ucuza alıp daha ucuza satma imkanına kavuşsun” şeklinde konuştu.

ASLİ GÖREVİZ OLACAK

Daha sonra söz alan ve esnafları vaatlerini açıklayan adaylardan Faruk Yılmaz da, “Gerek ülkemiz gerekse Malatya’mızın içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara rağmen bakkal, bayii, tütüncü, kantinci esnafımızın sıkıntılarına çare olmaya bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Sizlerin desteğiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde en iyisini en güzelini yapma çabasını hep birlikte göstereceğiz. Bu Genel Kurulumuzun ticari hayatın daha sağlıklı hale gelmesi geleceğe dönük çağdaş gelişmeler ışığında faydalı ve güzel olan örneklerinin Malatya’mız açısından uygulanması, kamu yaranın korunması ve rakabet hukuku acısından ticari faaliyetimizin sürdürülmesini amaçlamak asli görevimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Projelerinden bahseden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ben yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarıma bu görev verildiği taktirde sizlerin ticaretinizi ve yaşam kalitenizi artırıcı projelerimiz var. Bu projelerimizi sizin bize verdiğiniz güçle yine sizlerle beraber bir bir hayata geçirmeye çalışacağız.”

YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMİNATI

Son olarak söz alan mevcut başkan ve aynı zamanda aday Turan Cıcık ise, “Siz meslektaşlarımın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağımı bilmenizi isterim. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Bunları biliyorsunuz” dedi.

Yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan Turan Cıcık 525 oy, Faruk Yılmaz 162 oy, İsmail Akyürek 123 oy, Erdoğan Aslankan 77 oy ve Cebrail Büyükelçi 50 oy aldı.