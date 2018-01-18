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TUNA VE KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ

Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Zeki Tuna ile Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın mevcut başkanı İsrafil Karahan yapılan genel kurullarda yeniden başkan seçildiler.

TUNA VE KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ

Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Zeki Tuna ile Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın mevcut başkanı İsrafil Karahan yapılan genel kurullarda yeniden başkan seçildiler.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 11:00
TUNA VE KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ

Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası’nın genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirdağ, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ve oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda tek liste ile mevcut başkan Zeki Tuna aday olarak yeniden seçildi. Tuna, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik temenni etti.

"RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN"

MESOB Başkanı Keskin de, esnaf ve sanatkarlar odalarının genel kurul sürecinin birlik ve beraberlik içinde sürdüğünü belirterek, "Rabbim memleketimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.

Zeki Tuna’nın yeniden başkan seçildiği Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası’nın yönetim kuruluna Abuzer Bayram, Mehmet Yaman, Murat Keskin, Mehmet Boztaş, Sertan Eren ve Ergül Dalkılıç getirilirken, Denetim Kurulu’na ise Tuncay Suna, Erkan Güler ve Halil Gençalp seçildiler.

Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan İsrafil Karahan yeniden başkan seçildi.

İsrafil Karahan başkanlığındaki Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yönetim kurulana Doğan Birişik, Mazlum Çatak, Hikmet Karaoğlan, Hacı Ali Sarıbaş, Zeki Demirel ve Ersin Erçıktı seçilirken, Denetim Kurulu’na ise Adem Özcan, Cengiz Dulkadir ve Mecit Sülü getirildiler.(Bülten)

HABER MERKEZİ

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LokantacılarTunaKarahanMalatyaBusabah
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