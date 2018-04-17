Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu müjdelenen Malatya Turgut Özal Üniversitesi için, “Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kurulması, tüm Malatya’nın ortak talebiydi. Malatya’nın beklentisine müjde ile cevap veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada; “Yıllarca dile getirdiğimiz hayalimiz ve özlemimiz olan Malatya’ya ikinci bir üniversitenin “Malatya Turgut Özal Üniversitesi “nin kurulması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle gerçekleşiyor. İlimize ikinci üniversitenin kurulması talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Başbakan olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ilk kez dile getirenlerin başında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuştur. Bu konu arz etmiş olduğumuz ‘Talep ve öneriler raporlarımızda’ sabittir. Ayrıca yeri geldi bakanlarımıza, yeri geldi milletvekillerimize, il başkanımıza, yazılı ve görsel basınımız da bu konuyu yetkililere iletmeye çalıştık. Bu sebepledir ki Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak haklı bir gurur yaşamaktayız. Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu. Malatya’mızın hayali olan 2. Üniversitenin gerçekleşmesinde müjdeyi veren ve Malatya’nın beklentisine sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, emeği geçen bakanlarımıza, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık’a, Malatya Milletvekillerimize , AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a esnaf ve sanatkar camiası adına MESOB Yönetim Kurulum adına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya olarak bir hayalimize daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. “ ifadelerini kaydetti.(Bülten)busabahmalatya.com