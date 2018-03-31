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TÜKETİCİLERE UYARI: UYANIK OLUN!

Çiftlik Bank ve benzeri yapılarla tüketicilerin dolandırılmasını değerlendiren Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, bu gibi yapıların yeni olmadığını dile getirdi. Başkan Dişer, tüketicilerin bu ve benzeri yapılara karşı uyanık olmasını isteyerek, bu anlamda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. 

TÜKETİCİLERE UYARI: UYANIK OLUN!

Çiftlik Bank ve benzeri yapılarla tüketicilerin dolandırılmasını değerlendiren Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, bu gibi yapıların yeni olmadığını dile getirdi. Başkan Dişer, tüketicilerin bu ve benzeri yapılara karşı uyanık olmasını isteyerek, bu anlamda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. 

31 Mart 2018 Cumartesi 12:51
TÜKETİCİLERE UYARI: UYANIK OLUN!

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, son günlerde gündemi meşgul eden Çiftlik Bank ve benzeri yapılarla ilgili tüketicileri uyardı. Yaptığı basın açıklamasıyla tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Başkan Dişer, önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa yoldan zengin olma hayallerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Başkan Dişer, toplum olarak kısa yoldan zengin olma zaafımız olduğunu söyledi.

ESKİLERE DAYANIYOR

Tüketicilerin çok insancıl davrandığını ifade eden Başkan Dişer, “Bunun da yanlış olduğunu görmemiz lazım. Geçmişte de benzeri birtakım olaylar yaşandı. Benim çocukluğuma dayanan oluşumları hatırlıyorum. Kişilere birer tane zarf veriliyordu. Bu zarfı 5 kişiye dağıtılması isteniyordu. Zamanında size şu kadar para alacaksınız diye saadet zincirleri oluşturuyordu. Yani bu çok eskiye dayanıyor 35 yıl öncesinden gelen bir zafiyettir.Ben sadece şunu diyorum lütfen ayağı yere basan düşünceler içerisinde olalım. Kolay para kazanmak yerine emek ile kazanılan paranın farkında olalım. Kolay olan hiçbir şey kalıcı değil. Bu anlamda dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Çok insancıl davranıyoruz. Gerçekten toplum olarak bu anlamda biraz insanı yönlerimizden kaynaklanıyor. Karşımızdakinin dürüstlüğüne inanıyoruz. İnşallah daha uyanık, daha yerli yerinde, daha yasal yollardan doğru kazançlar elde etmenin yolunda oluruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankZuhal DişerTüketicilere Uyarı
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