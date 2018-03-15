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TÜKETİCİLER GÜNÜ

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, 15 Mart Tüketiciler Gününün amacının bilinçli tüketici, kaliteli üretim ve bilinçli alışverişe dikkat çekmek olduğunu söyledi.

TÜKETİCİLER GÜNÜ

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, 15 Mart Tüketiciler Gününün amacının bilinçli tüketici, kaliteli üretim ve bilinçli alışverişe dikkat çekmek olduğunu söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
15 Mart 2018 Perşembe 17:59
TÜKETİCİLER GÜNÜ

15 Mart Tüketiciler günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Dernek Başkanı Zuhal Dişer, 1962 yılında dönemin Amerikan Başkanı John F. Kennedy’nin tüketiciler hakkındaki konuşmasıyla ilk defa Tüketiciler Gününün gündeme geldiğini belirterek, “1985 yılında ise Birleşmiş Milletler, Başkan Kennedy’nin bu konuşmasını 15 Mart gününü baz alarak Dünya Tüketiciler günü olarak ilan etmiştir. Biz de o günden beri ülke olarak bu günü kutlamaktayız. Ayrıca 15-21 Mart Haftasını Tüketiciler günü olarak Türkiye’de kutlanmaktadır” şeklinde konuştu. 


Dişer ,"Amacımız bilinçli Tüketici, kaliteli üretim, bilinçli alışveriş ve güçlü bir ülke olmak için çaba göstermekteyiz. Buradan yola çıkarak Dernek çatısı altında bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Problemi ve sorunları olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için şehir merkezindeki Soykan Parkının bulunduğu yerde hizmet vermekteyiz. Buradan da sizlerin vasıtasıyla sesimizi tüketicilerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Dernek başkanı olarak Dünya’da ve Türkiye’de kutlanan Tüketiciler gününü kutluyorum. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bir ve beraber olalım diyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Tüketiciler GünüZuhal Dişer15 MartBusabahmalatya
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