Tüfenkci ve Çalık adaylığını açıklıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Malatya Ak Parti İl Binasında açıklamada bulunuyor ...Bakan Bülent Tüfenkci, "Elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugün burada olmamızda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Vanda neyi hedefliyorsak, Edirne'de onu hedefledik biz Türkiye'nin partisiyiz. Sizler bize yetki verirseniz sayın cumhurbaşkanımız ile birlikte çalışacağız. Bu seçimle Malatya daha farklı olacak. Bugün burada sayın bakanlarımızın eşliğinde adaylığımız açıklamış bulunmaktayım "dedi.. Ayrıntılar geliyor