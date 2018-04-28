Tüfenkci ve Çalık adaylığını açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık Malatya'da milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu.

Malatya AK Parti il binasında düzenenlen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve partililer katıldı.Parti binasında partililere seslenen Bakan İsmet Yılmaz'ın; “Ben Sivaslıyım, sizlere komşuyum. Ben rahmeti Özal’dan sonra sizleri ayrı gayrı görmezdik. Bu zamana Kadar her zaman Malatya doğrunun ve haklının yanında durdu. Kendisine hizmet edecek kadro temsilcilerini seçti ve yüksek bir oyla gönderdi. Allah içinde sizlerin gönderdikleri Malatya’ya hizmet etti. Malatya’ya her geldiğimde Malatya’nın daha da güzelleştiğini görüyorum. Referandumda yüzde 70 gibi bir destek verdiniz. İnanıyorum ki bu seçimde de Cumhurun ittifakına çok büyük bir destek verecektir. Şimdiye kadar hükümeti hep parlamento kurardı, Yani doğrudan Millet kurmazdı. Haziran seçimlerinde hatırlıyoruz değil mi? Hükümetin nasıl kurulacağı bilinmedi. Kim kimle nasıl kuracak anlaşılamadı ve zaman kaybına yol açtı. Millet dedi ki; ‘bu yetkiyi size verdim ama bakın kullanamadınız. Bundan sonra yetki millette’ dedi. Sabah oy veriyorsunuz, akşam olunca hükümeti kurmaya kim karar verdi, millet karar verdi. O halde bu hükümetin adı millet hükümeti. Bu hükümet daha demokratiktir. Neden diyecek olursanız biz 2002 seçimleri ile yüzde 34, 2007’de 47 ile bu ülkeyi yönettik. Sorum şu, bundan sonra yüzde 34,47,49 ile bu ülkeyi yönetmek mümkün mü? Ne gerekiyor yüzde 51 gerekiyor. İşte hangi sistemin daha demokratik olduğunu anlamak için buna bakmak lazım . Türkiye Demokratik bir sisteme geçti hayırlı uğurlu olsun. Malatya’da burada üzerine düşeni yapacaktır. Yüzde 51 oy alabilmek gerçekten kolay değil, inanın çok zor. Bakın Millete bu kadar hizmet etmiş 80 yılda yapılan hizmetin birkaç katını yapmış olmamıza rağmen, yüzde 51 oyu almak kolay değil"dedi.

Muhalefete seslendi

Bakan Yılmaz; "80 yılda bölünmüş yolları üç katına çıkardık, hızlı trenler yaptık ve Malatya’ya gelecek hızlı tren. Bizden önce okul öncesi eğitim yoktu. Şuanda okullaşma oranı brüt yüzde 84 kat hizmet getirmişiz? 8 kat hizmet getirmişiz. Bu kadar hizmete rağmen yüzde 51 almak zor. Ne olacak o zaman, o halde uzlaşmacı olacaksın. Artık kavga dilini bırakacaksın, 80 milyonu kardeş bileceksin. İşte uzlaşma, barış dilini getirmek, Hacı Bektaşi Velini Aslanla ceylanı bir arada tutma maharetini gerektiriyor. Bu Bakımdan geleceğimiz daha aydınlık ve daha güzel olacaktır ve en büyük katkıyı veren illerden birisinin Malatya olacağına inanıyorum. Sayın Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımızın Malatya’daki adaylık başvurusunda onları yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum”diye konuştu.

"Malatya teşkilatı, fedakar bir şekilde çalıştı"

Bakan Tüfenkçi konuşmasında; “Sayın Cumhurbaşkanımızın erdemli hareketi ile yola çıktığımızda, Türkiye’de artık eskisi gibi hiç bir şey olmayacak dedik ve o günden bugüne gerçekten hiç bir şey eskisi gibi olmadı. Türkiye'yi her alanda en az 3,5 kat büyüttük. Sağlıktan, ulaşıma, Milli eğitimden, kültüre, spordan, ekonomiye Türkiye2yi kalkındırmak için gece gündüz demeden koşturduk. Çeşitli badireler atlattık, önümüze engeller çıkartılmaya çalışıldı. Ama bu engelleri, milletimizin desteği ile birer birer aştık. Kurulduğundan bu güne kadar, Ak Parti Malatya teşkilatı, fedakar bir şekilde çalıştı. Bu teşkilatta il Başkanlığı şerefine nail olan birisi olarak gurur duyuyorum.

Malatya Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için yapılan referandumda yüzde 70’e yakın evet oyu verdi. Malatyalı ‘Türkiye’nin artık yeni bir sisteme geçmesi, eski sistemin arızalarından kurtulması lazım’ dedi. Daha fazla refah düzeyine erişmek için inşallah 24 Haziran’da hep birlikte, Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak tescillemiş olacağız. Malatya’da sen ben kavgasına düşmeden, biz davamızı ve hedefimizi saptırmadan yolumuza devam edeceğiz.

"Sözümüzü yerine getirdik"

Seçildiğimizden bu güne kadar, Malatya’mıza 2015 seçimlerinde ne söz vermişsek, Allah’a hamdolsun o sözümüzü yerine getirdik. En son ikini Üniversite demiştik, Malatya’ya da ikinci bir Üniversite kazandırdık. Adını da Malatyalıların övündüğü Rahmetli Turgut Özal’ın adını verdik. İnşallah o günden bugüne Malatyalıların desteği ile en az İnönü Üniversitesi kadar Malatya ve Türkiye’ye hizmet edecektir. Malatya’yı 6. Bölge teşvikleri içerisine, cazibe merkezleri içerisine sokarak, elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz,81 ildeki kalkınmayı hedefleyen bir iktidarız. Sivas’a hızlı tren geliyor, İnşallah Malatya’ya da ihalesi bu yıl yapılacak.

Malatya’ya hizmet etmeye...

Bugünde sizlere geldik, sizler uygun görür ve bize yetki verirseniz, Malatya’ya hizmet etmeye, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı etmeye devam ederiz. Sizler yetki vermezseniz bizler yine hizmet etmeye devam ederiz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın şahadeti altında da biz dosyamızı inşallah il başkanlığına teslim edeceğiz."

"Mutluluk duydum.."

Öznur Çalık ise konuşmasında; “14 Ağustos 2001’den itibaren çıktığımız yolda sizlerle beraber yol almaktan, çok büyük mutluluk duydum. Biz bu yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımız, ‘hiçbir şey eskisi gibi olamayacak’ dedi. O günden, bugüne yola çıktığımız ilk andan itibaren Türkiye ne eğitimde, ne ulaşımda, sağlıkta, ekonomide eskisi gibi olmadı. Hedefleri ile Türkiye’yi yaklaşık 16 kat büyüyen bir ülkeden bahsediyoruz. Malatya’da şuanda eğitim ve araştırma hastanemiz, karaciğer nakil enstitüsü dahil olmak üzere sağlı turizminin başkenti olmaya aday bir memleketten bahsediyoruz. Malatya’ya hangi sözü verdiysek yerine getirmenin, getirilecek adımların atmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Biz bu yatırımları ve bu hizmetleri yaparken, Türkiye dikensiz bir yoldan geçmiyordu. Darbe girişimlerine, gezi olaylarına 17-25 Aralık’lara maruz kalan bir Türkiye vardı. bunlarla mücadele ederken, uluslar arası güçlerle de mücadele etmeye devam ettik.. Allah Nasip ederse 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz."diye konuştu.-busabahmalatya.com