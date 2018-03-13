TÜFENKCİ TALİMATI BUSABAH’TA VERDİ

BUSABAH gazetesini ziyareti sırasında haber merkezimizin Malatya’nın sorunlarıyla ilgili tek tek sorularını yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen’i cep telefonundan arayarak, ‘Mayıs sonuna yetişecek’ denilen çalışmaların, Nisan sonunda bu sezon oynanacak son iç saha maçına yetişecek şekilde yapılması talimatını verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hafta sonu BUSABAH gazetesini ziyaret etti. ‘Malatya’nın sorunlarıyla ilgili sizleri dinlemeye geldim’ diyen Tüfenkci’yi soru yağmuruna tutan haber merkezimiz, projelerdeki son durumlar hakkında bilgi alırken, Yeni Malatyaspor maçlarına giden futbolseverlerin ulaşım sorununu bakan Tüfenkci’ye iletti. Danışmanına Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen’i bağlattıran Tüfenkci, Malatya – Elazığ yönünde şehrin doğu çıkışındaki Köprülü Kavşak’taki son durumu sordu.

BÖLGE MÜDÜRÜNE YETİŞTİR TALİMATI

Bölge müdürü Gülşen’den ‘Mayıs sonunda bitecek’ cevabını alan Tüfenkci, “Malatyalılar sabırsızlanıyor. Maça geliş gidişlerde kilometrelerce kuyruk oluyor. Stada rahat ulaşamıyoruz diyorlar. Mayıs sonu olursa bu sezona yetişmez araya zaten 3 ay gibi boşluk giriyor. Önemli olan bu sezona yetiştirmek. İlgili firmayla görüşün baskınızı artırın, Bu işi nisan sonunda bitirelim bari 1-2 maçta burası bu sezona yetiştirilsin” talimatı verdi.

Bunun üzerine, “Nisan sonunda hizmete açalım” cevabı alan Tüfenkci, Malatyalılara müjdeyi de BUSABAH aracılığıyla vermiş oldu. Süper Lig’de son hafta maçında 20 Mayıs’ta Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor’un bu müsabakasında köprülü kavşağı kullanması bekleniyor. Köprülü kavşakta asfaltlama ve bağlantı yollarının zemin dolgu işlemleri devam ediyor. FATİH AVCI - Busabah Gazetesi