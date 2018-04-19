Tüfenkci: Özal Türkiye’ye Çağ Atlatan Liderdi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında Ankara’da da anıldı. Belediye Meclis Üyeleri Derneği, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneği’nin (MASTÖB) katkılarıyla düzenlenen programa Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Kongre Salonu ev sahipliği yaptı.

Anma programında konuşan Bakan Tüfenkci, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Malatya için gurur duyulan bir lider olduğunu ifade ederek, Özal’ın, yaşadığı zaman dilimi içerisinde fikirleriyle, icraatlarıyla çok tartışılan ama hiç şüphesiz Türkiye'ye lig atlatan bir lider olduğunu söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜYOR

Milletin içinden çıkanların, milletle yol yürüyenlerin, unutulmadığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“O, hür teşebbüsü ile özellikle Anadolu insanının dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren önünü açan ve devletçi bir anlayıştan, liberal bir ekonomiye serbest piyasaya geçirten ve bu anlamı ile Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla eğer Türkiye 2017 yılında ekonomide 7,4 büyümeyi yakalamışsa hiç şüphesiz bunda büyük pay özel sektöründür. Özel sektörün yatırımları ile Türkiye büyüyor. İnşallah bundan sonra da büyümeye devam edecektir. Kısmet 16 Nisan 2017'de oldu ve Millet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen de yine Milletin oyları ile geçmiş olacağız."

"TURGUT ÖZAL MÜZESİ'Nİ DE KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Turgut Özal Üniversitesi Ankara'da kurulduğunda Malatyalılar şunu söylüyordu; 'Niye Malatya'da değil. Bu iş Malatya'da olmalıydı.' Ama şimdi Malatya'da daha gür bir şekilde kuruyoruz. Sadece üniversitesi değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Malatya'da şuan da bir İnönü Üniversitesi'nde müzesi var, Turgut Özal Müzesi'ni de kuracağız. Tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan müzeleri gibi cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakışır bir müzeyi de Malatya'ya kurmuş olacağız. Bana göre doğduğu yerde bu müzenin sahiplenmesi lazım. Kayseri ve Rize nasıl cumhurbaşkanlarını sahipleniyorsa biz Malatyalılar olarak da cumhurbaşkanımızı sahiplenmemiz lazım. Biz gerçekten hemşerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anma programına katılan Özal’ın mesai arkadaşları; Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Hüsnü Doğan, Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu, Milli Eğitim eski Bakanı Vehbi Dinçerler de Turgut Özal’ı anlattı. (Bülten)busabahmalatya.com