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TÜFENKCİ: MORİTANYA İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyareti kapsamında Moritanya'nın başkenti Novakşot’taki "Moritanya-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu" gerçekleştirildi.

TÜFENKCİ: MORİTANYA İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyareti kapsamında Moritanya'nın başkenti Novakşot’taki "Moritanya-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu" gerçekleştirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 11:59
TÜFENKCİ: MORİTANYA İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Forumun açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moritanya’nın birçok sektörde yatırım potansiyeli yüksek olan bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her alanda Moritanya ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Büyük tecrübeye sahip olduğumuz inşaat ve turizm başta olmak üzere birçok alanda kardeş ülke Moritanya ile iş birliği yapmaya hazırız. Yatırımların sağlıklı bir şekilde yapılması için iki ülke yetkilileri üzerine düşeni yapmalı ve karşılıklı olarak işleri kolaylaştırmalıyız" dedi.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Tüfenkci, yaklaşık 50 Türk firmasının Moritanya’da balıkçılık yaptığını hatırlatarak “Moritanya’nın bereketli denizlerinde sadece balık avlamak değil, su ürünlerine ilişkin farklı alanlara da yatırım yapmamız lazım. Biz ülke olarak Türk girişimcileri destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Forumun açılışına Bakan Tüfenkci’ninyanısıra, Moritanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı NahaBint Hamdi VelidMeknes, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı M. Mehmet Büyükekşi, Moritanya Ulusal İşverenler Odası Başkanı Zeynel Abidin Şeyh Ahmed ile çok sayıda Türk ve Moritanyalı iş insanı katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, TİM Başkanı M. Mehmet Büyükekşi ve Moritanya İşverenler Odası Başkanı Zeynel Abidin Şeyh Ahmed arasında ikili işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. (Bülten) - busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciGümrük Ve TicaretMoritanyaTÜRKİYEBusabah
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