Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

TÜBİTAK’TAN BÖLGE YARIŞMASI

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge yarışması başladı. İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmanın açılışı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TÜBİTAK’TAN BÖLGE YARIŞMASI

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge yarışması başladı. İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmanın açılışı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 12:27
TÜBİTAK’TAN BÖLGE YARIŞMASI

Açılışa İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı.
Burada bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bugün 49. TÜBİTAK öğrenciler yarışmasının açılışını yaptık, 8 farklı ilden seçilmiş 100 proje bu gün sergileniyor. Birbirinden güzel projeler var, hem teknoloji hem ARGE bakımından hem de sosyal bilimler açısından, önemli projeler var. Gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Açılışın ardından öğrenciler sergiledikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bölge YarışmasıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
EĞLENCE MERKEZİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR!
EĞLENCE MERKEZİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim