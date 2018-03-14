TÜBİTAK’TAN BÖLGE YARIŞMASI

Açılışa İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bugün 49. TÜBİTAK öğrenciler yarışmasının açılışını yaptık, 8 farklı ilden seçilmiş 100 proje bu gün sergileniyor. Birbirinden güzel projeler var, hem teknoloji hem ARGE bakımından hem de sosyal bilimler açısından, önemli projeler var. Gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Açılışın ardından öğrenciler sergiledikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. busabahmalatya.com