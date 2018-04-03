TSO SEÇİMİNDE KAZANAN VE KAYBEDENLER

Malatya Ticaret Ve Sanayi odası pazar günü seçime gitti. başkan adaylarından Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 19 grubu aldı. Hasan Hüseyin Erkoç 9 grubu kazanırken, 2 grubun ise bağımsız olduğu öğrenildi. Erkoç’un kendi grubunu kaybetmesi ise dikkat çekti. Peki 30 meslek komitesinde kim kazandı, kim kaybetti?