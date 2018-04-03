TSO SEÇİMİNDE KAZANAN VE KAYBEDENLER

TSO Meclis Üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimlere 30 meslek grubu katıldı. Listelerin aldığı oylar şöyle:
1.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:49, Erkoç:34)
Sadıkoğlu Listesi
1-Acem Beton Taş Ocağı Nakliyet Ltd.Şti
2-Selim Hafriyat Nakliyat Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Ahmet Oymak Yapı Danışmanlık
2-S.S. Özmalatyalılar Küçük S.Sitesi Yapı Koop.
2.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:50, Erkoç:37)
Sadıkoğlu Listesi
1-Cemil Yıldırım
2-Erçakı Orman Ürünleri Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Cemil Canbay İnşaat Gıda Mobilya Ltd.Şti.
2-Mutluoğlu Kereste İnşaat Ltd.Şti.
3.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:45, Erkoç:68)
Sadıkoğlu Listesi
1-DİTAŞ İnşaat Tekstil Ltd.Şti.
2-Bünyamin Yılmaz
3-Metin Aslantaş Karizma Giyim
Erkoç Listesi
1-Bahri Derinpınar Ortakları Kol.Şti.
2-Akyol Tekstil İnşaat Ltd.Şti.
3-Mustafa Kanmaz Çeyiz Tuhafiye
4.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:46, Erkoç:30)
Sadıkoğlu Listesi
1-Necati Dinç Dayanıklı Tüketim Ltd.Şti.
2-Sadıkoğulları Ev Gereçleri Telekomikasyon Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Gültekinler Tüketim Mamulleri A.Ş.
2-Anadolu Grubu Dayanıklı Tüketim A.Ş.
5.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:62, Erkoç 64)
Sadıkoğlu Listesi
1-ASİS Et Gıda Turizm Otomotik Ltd.Şti.
2-Hüseyin Akgül- Nar Et Besicilik
3- Şampiyon Ev Gereçleri A.Ş.
Erkoç Listesi
1-Mustafa Karaman Besicilik
2-Furkan Tarım Hayvancılık Ltd.Şti.
3-Ensar Hayvancılık Gıda Ltd.Ştdi.
6.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:78, Erkoç:31)
Sadıkoğlu Listesi
1-Eroğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti
2-Yaşaroğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Özkaya Kuruyemiş Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
2-Balkayısı Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
7.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:213, Erkoç:154)
Sadıkoğlu Listesi
1-Bir Damla İnş.San. Ltd.Şti.
2-Eksen Life Yapı İnşaat Ltd.Şti.
3-Ray Yapı İnşaat Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Duruova İnşaat Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.
2-Buray Mühendislik İnşaat Taah. Ltd.Şti.
3-Altun Yapı İnşaat Ltd.Şti.
8.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:67, Erkoç:49)
Sadıkoğlu Listesi
1-Hakan Ticaret Pazarlama Medikal Ltd.Şti.
2-DİA Met Kimya Medikal Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Özel EGM Hayat Hastanesi Ltd.Şti.
2-Öz-Cam Ecza Deposu Ltd.Şti.
9.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:66, Erkoç:72)
Sadıkoğlu Listesi
1-Oruçoğulları Taşımacılık Kuyumculuk Ltd.Şti.
2-Kent Taşımacılık İnşaat Ltd.Şti.
3-Müstakil Kasım Karaaslan
Erkoç Listesi
1-Birben İnşaat Nakliyat Ltd.Şti.
2-Beydağı Turizm Seyahat Ltd.Şti.
3-Mert Tur Turizm Taşımacılık Ltd.Şti.
10.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:75, Erkoç:76)
Sadıkoğlu Listesi
1-İyidemirler Kireç Ltd.Şti.
2-Levent Enginol Ticaret
3-Werner Yapı Kimyasalları İnşaat Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Çınarlar Beton İnşaat Mlz.Ltd.Şti.
2-Özdemirel İnşaat Ltd.Şti.
3-İbrahim Hız-Işık Mermer
11.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:22, Erkoç:26, Bağımsız:33)
Sadıkoğlu Listesi
1-Öz Mega 2000 Basın Yayın Reklamcılık A.Ş.
2-Roza Ajans Reklamcılık
Erkoç Listesi
1- Kaya Prodüksiyon Reklam
2- Mostur Reklam Tanıtım
Bağımsız
1-Taç Ses Kaset Yapımcılık Ltd.Şti.
2-İnci Basın Reklam Ltd.Şti.
12.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:83, Erkoç 47)
Sadıkoğlu Listesi
1-Özkalite Makine Yedek Parça inşaat Ltd.Şti.
2-Boy-Ka Doğrama PVC Kereste Ltd.Şti.
3-Ahmet Özmarasalı- Pres Sanayi
Erkoç Listesi
1-Işıksan Grup PVC Alüminyum Ltd.Şti.
2-Sereteks Yapı Kimyasalları A.Ş.
3-Mert Demir Plastik A.Ş.
13.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:52, Erkoç:31)
Sadıkoğlu Listesi
1-Özra Lokanta Gıda Temizlik Nakliyat Ltd.Şti.
2-Kuzey Danışmanlık Otomasyon Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Metro İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
2-Budak-San İnşaat Taşımacılık Ltd.Şti.
14.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:36, Erkoç:46)
Sadıkoğlu Listesi
1-Dakase Un Mamulleri Ltd.Şti.
2-Bilal Arı- Pide Fırını
Erkoç Listesi
1-Magsaş Gıda Bereket Un Yem A.Ş.
2-Orhan Barman- Pide Fırını
15.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:72, Erkoç:43)
Sadıkoğlu Listesi
1-Cebrail Aldı- Sigorta ve Aracılık
2-Rıza Şimşek- Sigorta Aracılık Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Aslantepe Sigorta Aracılık Ltd.Şti.
2-Mehmet Han Sigorta Acentalığı
16.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:43, Erkoç: Katılmadı , Bağımsız:36)
Sadıkoğlu Listesi
1-Günışığı Tarım Zirai İlaç Ltd.Şti.
2-Demirtaş Gübre Yem Kepek Zirai İlaç Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
–
Bağımsız:
1-Ahmet Öncüler
2-Çapa Zirai İlaç Tarım Aletleri Ltd.Şti.
17.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:65, Erkoç:58)
Sadıkoğlu Listesi
1-Özdoğuş Otomotiv İnşaat Ltd.Şti.
2-Gök Sinan Otomotiv Komisyonculuk Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Ersu Rulman Otomotiv Ltd.Şti.
2-Oto Aksoğan Otomotiv Ltd.Şti.
18.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:38, Erkoç:37)
Sadıkoğlu Listesi
1-Mim&Ekol Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.
2-Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Güven 44 Yapı Denetim Ltd.Şti.
2-Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.
19.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:27, Erkoç:32)
Sadıkoğlu Listesi
1-Akter Grup Gıda Pazarlama Ltd.Şti.
2-Memet Akbay
Erkoç Listesi
1-Sıddık Özdemir
2-Selami Özen
20.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:65, Erkoç:47)
Sadıkoğlu Listesi
1-Çiftçioğulları Gıda Temizlik Hayvancılık Ltd.Şti.
2-Emir Tüketim Malları Pazarlama Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Yılmazoğulları Gıda Temizlik Pazarlama Ltd.Şti.
2-Önalan Gıda Temizlik İnşaat Ltd.Şti.
21.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu: Katılmadı , Erkoç:48, Bağımsız:62)
Sadıkoğlu Listesi
–
Erkoç Listesi
1-Ilsan Tekstil A.Ş.
2-Ünlü Sentetik Çuval Ambalaj Ltd.Şti.
Bağımsız
1-Belsa Tekstil İnşaat Ltd.Şti.
2-Yeşilöz Tekstil İnşaat Ltd.Şti.
22.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:33, Erkoç:24)
Sadıkoğlu Listesi
1-Alkan Sosyal Hizmetler Temizlik Ltd.Şti.
2-İdeal Danışmanlık İş Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Ender Gül Rempa Ticaret
2-Nurettin Bükte Battalgazi Yemek Fabrikası
23.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:35, Erkoç:117)
Sadıkoğlu Listesi
1-Yusuf Kenan Kan Petrol
2-Sezik Petrol Ltd.Şti.
3-Fahrettin Mahrukatçılık Akaryakıt Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Adal Petrol Ürünleri Ltd.Şti.
2-Özmer Mühendislik Elektrik Elektronik Ltd.Şti.
3-Ülkü Emre-Tuğra Enerji
24.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:78, Erkoç:67)
Sadıkoğlu Listesi
1-Er-Ka Makine İnşaat Ltd.Şti.
2-Özekin PVC Kollektör San. Ltd.Şti.
3-İkizler Mühendislik İnşaat Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Çepomp Pompa ve Makine San. Ltd.Şti.
2-Gürbüz Isı Tesisat Doğalgaz Ltd.Şti.
3-İlhan Doğan
25.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:31, Erkoç:90)
Sadıkoğlu Listesi
1-Tandoğan İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Ltd.Şti.
2-Cömertler Bakkaliye İnşaat Ltd.Şti.
3-Karaca Metin İnşaat Gıda Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Malatya Çarşı Market Gıda Ltd.Şti.
2-Magim Grup İnşaat İhtiyaç Mad.Ltd.Şti.
3-Yazıcıoğlu Gıda Yemek Tekstil Ltd.Şti.
26.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:52, Erkoç:21)
Sadıkoğlu Listesi
1-Sadıkoğulları Teknoloji İletişim Ltd.Şti.
2-Malatya Global İletişim Bilgisayar Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Betacom Bilgisayar Ltd.Şti.
2-Bilsis Bilgisayar Ltd.Şti.
27.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:79, Erkoç:47)
Sadıkoğlu Listesi
1-Özbil Eğitim Yayıncılık Ltd.Şti.
2-Özdeniz Kitap Kırtasiye Ltd.Şti.
3-Mustafa Taşdemir
Erkoç Listesi
1-Dünya Ambalaj Sanayi A.Ş.
2-Aktif Zafer Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.
3-Cumali Kaynar Oktay Kitabevleri
28.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:34, Erkoç:30)
Sadıkoğlu Listesi
1-Set Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
2-Erdal Uslu- Biyo Teknoloji ve Danışmanlık
Erkoç Listesi
1-Ufom Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.
2-Titiz Özel Koruma Güvenlik Ltd.Şti.
29.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:54, Erkoç:45)
Sadıkoğlu Listesi
1-Çarşı Döviz Ticaret A.Ş.
2-Melisa Kuyumculuk Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Hasan Hüseyin Erkoç
2-Blue Zel Kuyumculuk Ltd.Şti.
30.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:44, Erkoç 62)
Sadıkoğlu Listesi
1-Ersoy Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
2-Pastacı Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
Erkoç Listesi
1-Payza Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
2-Bent Dış Ticaret Gıda Hayvancılık Ltd.Şti. (busabahmalatya.com)