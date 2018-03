TSO SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

Seçimlerden önce oldukça hararetli geçen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinde sona gelindi. Bütün hazırlıklarını tamamlayan ve yarın gerçekleştirilecek olan seçimde güçlü bir aday olarak tanımlanan MTSO Başkan Adayı ve aynı zamanda mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç, BUSABAH’ın röportaj konuğuydu. Seçim öncesi önemli açıklamalarda bulunan ve kazanması halinde hedeflerinin neler olduğunu anlatan Erkoç’la röportajımız şöyle gelişti:

-Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1954 yılında Battalgazi ilçesinde (Eski Malatya) dünyaya geldim. İlkokulu Eski Malatya İlkokulu’nda bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Malatya’da okudum. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne giriş yaptım. (1972 yılında) 5 yıllık eğitimden sonra 1977 yılında okulu bitirdim. Okulu bitirdikten sonra yine Battalgazi ilçemizde 2 buçuk yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptım. Daha sonra ticarete atıldım. O günden bu güne de ticaretle iştigal ediyorum. Şuanda kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyorum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. 3 de torunum var.

-TSO’da yeni dönem için neden adaysınız? Bu zorlu ve meşakkatli süreçte neyi hedeflediniz de yarışta olmak istediniz, çıkış noktanız ne?

Biz uzun yıllardan beri Malatya’da TSO’da hizmet veren bir ekiple hareket ediyoruz. Her dönem kadrolarımızı da gençleştirerek ve güçlendirerek bir şekilde ortaya çıkıyoruz. Malatya Ticaret Sanayi Odası Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Malatya’yı temsili buraya taşımaya çalışıyoruz. Geçmişte de bu hassasiyeti gösterdik bu dönemde bu hassasiyetimiz öne çıktı. Ticaret Sanayi Odası’nın en büyük görevlerinden biri de ildeki birlikteliği, beraberliği, kardeşliği temin noktasında Malatya Ticaret Sanayi Odası bir çimento görevi görüyor. Buna da hep dikkat ettik. Malatya’daki tüm üyelerimizin burada temsil hakkı olduğu düşüncesi ile de oluşan meclisi de o yönde oluşturduk. Her düşünce de her fikirde insanı buraya taşımayı hedefliyoruz. Çünkü burası Malatya Ticaret Sanayi Odası. Sadece bir düşüncenin odası değil herkese açık ve herkesin kendini ifade edebileceği, katkı sunabileceği bir ekiple yola çıktık. Ekibimiz Malatya’da ticareti iş hayatında yara almamış, geçmişinde bir sıkıntı olmayan arkadaşlarımızla yola çıktık. Biz önce arkadaş dedik. Yani ‘Refik’ dedik. Sonra ‘Tarık’ yol dedik. Arkadaşlarımızla da bu yol beraber çıktık. Çok kısa bir süre kaldı. Yarın inşallah seçim tamamlanacak. Saat 18.00’da neticeler belli olduktan sonra yine bize oy veren vermeyen, seçilen, seçilmeyen herkesle beraber kol kola gireceğiz. Yine birbirimizle alışverişimiz olacak. Yine birbirimizle ticari hayatımız devam edecek, irtibatımız kesilmeyecek. Ben iş dünyasının bu noktada sağlıklı düşündüğünü ve sonuç ne olursa olsun; lehimize de olsa aleyhimizi de olsa onu saygıyla kabulleneceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu demokratik bir haktır, yarıştır. Herkesin Ticaret ve Sanayi Odası’na gruplarda aday olma hakkı vardır. Ben tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Seçim bittikten sonra her şey bitmiş olacak ve her şey kendi seyrinde devam edecek. Yine ticaret de devam edecek. Birbirimizle olan ilişkilerimiz ve dostluklarımızda devam edecek. Bu tatlı, demokratik bir yarıştır. Bu dönemde özellikle nezaket kuralları içerisinde, nezih bir şekilde seçimin tamamlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malatya’nın birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Burada da en büyük görev TSO’nun sivil toplum örgütü olarak bir görevi olduğu kanaatindeyiz.

-Çevre iller ile kıyasladığınızda Malatya TSO’nun diğer illere göre artıları ve eksileri nelerdir?

Çok net bir cevap vermek doğru olmaz. Öncelikle Malatya’nın sigorta analizini yapmışız. Malatya’nın güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Bunları çok iyi biliyoruz. Bu noktada da biz hep ifade ettiğim gibi sanayi ile çok geç tanışan bir iliz. Ama çok kısa sürede hükümetimizin de verdiği desteklerle arayı kapatmanın gayreti içerisindeyiz. Organize’deki sektörel dağılıma da baktığımızda bu bizi umutlandırıyor. Malatya son yıllarda sosyal alt yapısı, ticari alt yapısı ve sanayi alt yapısı ile güçlenen, huzurlu bir kent. Hep vurguluyorum. Huzurun olmadığı yerde, istikrarın ve güvenin oluşmadığı yerde yatırımı çekmeniz mümkün değil. İşte Ticaret Sanayi Odasının bu anlamda da bir çimento görevi görmesi gerektiğini düşüncesi ile huzur ve sükunetin sağlanması noktasında da sivil toplum örgütü olarak, Malatya TSO olarak her zaman Malatya’nın birlikteliğine, beraberliğine, kardeşliğine vurgu yaparak bunu pekiştirmenin gayreti içerisinde olduk. Yatırımcı güvenli ortamı sever. Para güvenli limanı tercih eder. Bunu oluşturduğumuz zaman yatırımcımızı çekeriz. Son dönemde de zaten bunun meyvelerini almaya başladık. Malatya için ciddi anlamda yatırım talepleri geliyor. Burada da en büyük neden Malatya’nın 6. Bölge teşvikinde yer almış olması. Konuyla ilgili olarak da TSO ile ilgili biz uzun uğraşlardan sonra Malatya’yı 6. Teşvik Bölgesine dahil ederek burada da Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin ciddi destekleri oldu. Şuanda Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacak işletmeler 6. Bölge teşvikinde yararlanacak ve bu da çok önemli bir olay. Bundan dolayı da son dönemde ciddi anlamda yatırımcı çekmeye başladık. Altyapısı hazır kent organizeleri ile. Diğer illerde bu imkanlar pek yoktur. Ama Malatya Ticaret Sanayi Odası, Malatya’nın ticaretinin gelişmesi için alt yapıyı önemseyerek, ikinci organize, akabinde üçüncü organize şuanda bir ve ikide 280’in üzerinde işletmemiz var. 22 bin istihdamımız var. İnşallah üçüncü organizenin tamamlanması ile burada da en büyük öncülüğü Malatya TSO yapmıştır. Bir ve ikinin toplam alanın bir buçuk katı gibi bir alanı Malatya’ya kazandırdık. Orada da etap etap büyümeye çalışıyoruz. İlk etabı bitirdik. İkinci etabın ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. 3 aydır hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada da 2 parsel ürettik. Tamamen bittiği zaman üçüncü organize bir ve ikinin iki katı istihdamla yani yaklaşık 40 bin istihdamla Malatya’daki organize sahası içindeki istihdam sayımız 60 binlerin üzerine çıkacak. Bu da küçümsenecek bir rakam değil. Özellikle bölgedeki huzur temin edildiği zaman Suriye’de, Irak’ta, Orta Doğu’da Malatya ticari, sanayi alt yapısı ile orada ciddi hizmetler üretebilecek. İş dünyamıza imkanlar çıkabileceğini düşünüyoruz. Malatya Orta Doğu’ya açılabilecek ve bu da Malatya için çok önemli oldu. İnşallah en kısa zamanda temennimiz oradaki huzurun tekrar tesis edilmesidir. Bu arada Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu başarılı operasyon bir tek sivilin burnu bile kanamadan orayı teröristlerden temizlemiş olması da dünyanın takdirini toplayan bir olay oldu. Orada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yarlılarımıza, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

-Yeni dönemde seçilmeniz halinde nasıl bir TSO vaat ediyorsunuz?

TSO yatırımcı bir kuruluş değil. Kanunla kurulan ve altta sicilde üyelerimizin işlemleri en hızlı şekilde, en pratik şekilde, beş yıldızlı bir otelin verdiği hizmet şeklinde veren bir odayız. Bağımsız bir kuruluş tarafından denetleniyoruz. Burada bizim asıl hedefimiz üyelerimize hızlı ve kaliteli bir hizmeti vermek. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Daha önce 250 metrekarelik bir oda binasında bu hizmeti veriyorduk. Ama bizim dönemimizde 14 bin metrekare kapalı alanı olan ve bölgede değil Türkiye’de ilkler arasında yer alan ve kira geliri yıllık bir milyon 70 bin lira olan bir odayla üyelerimize hizmet veriyoruz. Geldiğimiz günden beri de üye aidatlarında da kaide ücretlerinde de hiçbir artışa gitmedik. Bu hizmet rutin devam ediyor. Ama Ticaret Sanayi Odası sorunları ilgili yerlere aktarma görevine sahiptir. Yoksa yol yapma, kanalizasyon yapma, kredi verme böyle bir görevi yoktur. Malatya’yı ortak akılla yönetmemiz gerekiyor. Seçilmişlerin ve atanmışların bir araya gelerek Malatya’nın öncelikli sorunları nelerdir? Çözüm noktasında hangisi daha öncelik taşıyor? Onu şehrin ortak aklı ile sahiplenirsek çözüme kavuşmamız daha kolay olur. Biz bugüne kadar bunu da yaptık. Önümüzdeki dönem de inşallah iletişim noktasında safları biraz daha sıklaştırarak burada da görev arkadaşlarımıza düşüyor. Eğer arkadaşları kendi komitesindeki sorunları bize taşıyabilirlerse, bu iletişim ağını güçlü şekilde oluşturursak sıkıntıları ivedi şekilde ilgili yerlere aktarırız.

-Seçim kampanyaları biraz hararetli geçti, buradan tüm oy kullanacak esnaf ve üyelere son kez hangi mesajı vermek istersiniz?

Hep aynı şeyleri söyledik. Ben yıllardır bu ifadeleri kullanıyorum. Bizim üyelerimiz aklıselimdir. İş Dünyası ticareti bilen ticaretle uğraşan bir yapıdır. İş dünyasının verdiği karar sağduyulu bir karar olur. Bu kararın neticesi, seçimin sonucu ne olursa olsun kimseyi kırmamak, incitmemek adına dilimizi çok kullanma gayreti içerisinde olduk. Bundan böyle de aynı gayreti kullanarak, hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Üyelerimizin demokratik hakkı olan oy kullanma haklarını gelip sandığa da yansıtmalarını istiyoruz. Malatya ve bölgemiz için seçimin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum.