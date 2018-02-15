TSO 'DAKİ O ŞOK KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OLAY ŞÖYLE GELİŞTİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ocak ayı meclis toplantısında yumruklu kavga çıkmış, bir meclis üyesi yumruk darbesi sonucu yaralanmıştı.

Meclis Üyesi Hakan Er, ‘bir yıl içerisindeki kayısı hediyeleri’ ile ‘Damızlık Koyun Keçi Birliği’ne yapılan 6 adet makine yardımını’ gündeme getirmiş ve , “Diğer gruplara niye yapmıyorsunuz?” diye sormuştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Üyesi Hakan Er’e kürsüye çıkarak cevap vermiş. şu ifadeleri kullanmıştı: , “Hakan bey keşke daha farklı konular üzerinde yoğunlaşsaydı da böyle basit konulara girmeseydi. Hepiniz işletmecisiniz. ‘Malatya, kayısı başkenti’ diyoruz. Gittiğiniz yere elinizi vicdanınıza koyun, boş gidiyor musunuz? Yıllık her işletmenin ne kadar hediyelik kayısı götürüyorsunuz? Burası Malatya Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Gelen misafirler var. Bakanlıklar var. TOBB var. Ve değişik misafirlere kayısı gönderiyoruz. Şuna da emin olun ki buranın kuruşunu, kendi kuruşumuzdan bir kat daha değerli ve kutsal görüyoruz. Bunu da bütün meclis üyelerimizin ve kamuoyunun inanmasını bekliyorum. Biz öyle sırf hatır gönül almak için birilerine de kayısı göndermiyoruz. İkincisi Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği bizimde üyelerimizin olduğu bir yer ve böyle bir talep geldi. Yönetimde bu talebi değerlendirdi. Kimse şahsına buna karar vermiş değil. Yönetimde uzun uzadıya tartışıldı. Neticede de onların talebini karşılayacak 6 adet ihtiyaçları karşılandı. Buda sosyal sorumluluk projesi içerisinde, koyun ve keçi yetiştiren üreticilere verilen bir destekti. Bunun çok maddi bir kıymeti de yok. 6 bin lira civarında bir rakam. Bunları Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclisinin konuşur olmasını meclis üyelerinin vicdanına terk ediyorum”



Meclis Üyesi Hakan Er, “Bunlar diğer gruplara da yapılsın. ‘Niye yapıldığını?’ söylemiyorum. ‘Hakkaniyet’ diyorsunuz, hakkaniyetse herkese hakkaniyet. Bize de, diğer gruplara da yapın. ‘Niye yaptınız?’ demiyorum. Koyun keçi yetiştiricileri bizim üyemizdir. Diğer gruplara da aynı şeyi yapın. Geçen bütçe hazırlanırken de bunu söyledim. Diğer gruplara da yapın” dedi.

Meclis Başkanı Sami Payza’ın meclis toplantısını bitirmesinin ardından bazı meclis üyeleri arasında çıkan tartışmalar kavgaya dönüşmüş, Meclis Üyesi Selçuk Otlu yüzünde aldığı darbe nedeniyle yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ocak ayı meclis toplantısında hediyelik kayısı yüzünden çıkan kavga mahkemeye taşınmış, Yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan Meclis Üyesi Selçuk Otlu kendisini darp eden yönetim kurulu üyelerinden karakola giderek şikayetçi olmuştu.

Mali komisyon üyesi Hakan Er’in meclis toplantısında, son bir yıl içinde MTSO'nun gönderdiği 47 bin 781 TL’lik hediye kayısılar ile Damızlık Koyun Keçi Birliği'ne yapılan makine yardımını sorması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş yönetim kurlu üyelerinin de karıştığı kavgada Meclis Üyesi Selçuk Otlu yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Selçuk Otlu’nun yüzüne 8 dikiş atılmıştı.

Karakola giderek yönetim kurulu üyelerinden şikayetçi olan Otlu, yaptığı açıklamada, “Meclis toplantısında kendi grubumuzda bulunan arkadaşımız Hakan Er, toplantı sonrası meclis başkanı ve başkana hitap ederek sorular sordu. Bu sorularda ne kimseyi zan altında bırakmak, neden art niyetli sorulardı. Mecliste sorumluluğumuz var nerede ne yapılmış? Ne kadar para harcanmış? Sormamız gerekiyor. Arkadaşımızın sorularına tepki gösteren yönetim kurulu üyelerinden bazıları ileri geri laf etti. Bende, ‘Neden böyle yapıyorsunuz’ dememe ile yönetim kurulu üyesi N. D tarafından yumruklu saldırıya uğradım. Bizler seçimde kendilerine rakiptik kendi besledikleri kinlerini mecliste göstermiş oldular. Odaya yapılan her hizmetin yanındayız ancak hesap verirlilik olmalı kayısı bahaneydi. Saldırmak ve bizi kötü göstermek için zemin hazırlıyorlardı bu grup” diye konuşmuştu.

İŞTE O ŞOK KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan kavganın görüntüleri kameralara böyle yansırken, olayı görüntüleyen basın mensuplarına engel olunmaya çalışılması da dikkatlerden kaçmadı.(busabahmalatya.com)