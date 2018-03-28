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TSO'DA 54 ÜYE OY KULLANACAK!

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 1 Nisan’da yapılacak seçim öncesi 54 üyenin tekrar oy kullanması yönündeki itirazlarının kabul edildiğini belirterek, “21 Mart günü saat:17.00’den sonra aidatlarını yatıran üyelerimizin seçimde oy kullanmalarının iptal edildiğine dair alınan karar, itirazımız üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. 54 üyemizin oy kullanma hakları yeniden kendilerine verilmiştir” dedi.

TSO'DA 54 ÜYE OY KULLANACAK!

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 1 Nisan’da yapılacak seçim öncesi 54 üyenin tekrar oy kullanması yönündeki itirazlarının kabul edildiğini belirterek, “21 Mart günü saat:17.00’den sonra aidatlarını yatıran üyelerimizin seçimde oy kullanmalarının iptal edildiğine dair alınan karar, itirazımız üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. 54 üyemizin oy kullanma hakları yeniden kendilerine verilmiştir” dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 17:59
TSO'DA 54 ÜYE OY KULLANACAK!

MTSO il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Erkoç, seçim öncesi yöneltilen iddialara cevap verdi.

TSO’da tüm işlemlerin bakanlığın denetimi altında olduğunu belirten Erkoç, “Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin normal seyrinde gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak tüm iyi niyetimize rağmen, yasa ve yönetmenliklere sonuna kadar uymamıza rağmen kamuoyu ve değerli üyelerimiz yanlış bilgilendirildi. Ticaret ve Sanayi Odasını kimsenin küçük düşürmesine, kamuoyu önünde haksız tartışmalarla karşı karşıya bırakılmasına izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Şunu herkes iyi bilsin Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm iş ve işlemler bakanlık denetimindedir, tüm iş ve işlemlerimiz yasa ve yönetmenliklere göredir. Ve biz 7/24 denetime ve hesap vermeye hazır bir yönetimiz. Bugünde hesabını veririz, yarında hesabını veririz. Ama hukuk kurumlarına yanlış ve yalan bilgiler vererek üyelerimizi mağdur ettirmeyiz” dedi.

Erkoç, oy kullanamayacak üyelerin yapılan itiraz sonucu oy kullanabileceğini de ifade ederek, “21 Mart saat 17.00’den sonra internet bankacılığında aidatlarını yatıran üyelerimiz, bu aidatlarını yasa ve yönetmenlikler çerçevesinde yatırmıştır ve bu durum tamamen hukuku uygundur. 21 Mart günü saat 17.00’den sonra aidatlarını yatıran üyelerimizin seçimde oy kullanmalarının iptal edildiğine dair alınan karar, itirazımız üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. 54 üyemizin oy kullanma hakları yeniden kendilerine verilmiştir” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.03.2018 18:10
Anahtar Kelimeler:
TİCARET VE SANAYİ ODASIMalatyaHasan Hüseyin Erkoç
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