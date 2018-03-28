TSO'DA 54 ÜYE OY KULLANACAK!

MTSO il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Erkoç, seçim öncesi yöneltilen iddialara cevap verdi.

TSO’da tüm işlemlerin bakanlığın denetimi altında olduğunu belirten Erkoç, “Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin normal seyrinde gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak tüm iyi niyetimize rağmen, yasa ve yönetmenliklere sonuna kadar uymamıza rağmen kamuoyu ve değerli üyelerimiz yanlış bilgilendirildi. Ticaret ve Sanayi Odasını kimsenin küçük düşürmesine, kamuoyu önünde haksız tartışmalarla karşı karşıya bırakılmasına izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Şunu herkes iyi bilsin Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm iş ve işlemler bakanlık denetimindedir, tüm iş ve işlemlerimiz yasa ve yönetmenliklere göredir. Ve biz 7/24 denetime ve hesap vermeye hazır bir yönetimiz. Bugünde hesabını veririz, yarında hesabını veririz. Ama hukuk kurumlarına yanlış ve yalan bilgiler vererek üyelerimizi mağdur ettirmeyiz” dedi.

Erkoç, oy kullanamayacak üyelerin yapılan itiraz sonucu oy kullanabileceğini de ifade ederek, “21 Mart saat 17.00’den sonra internet bankacılığında aidatlarını yatıran üyelerimiz, bu aidatlarını yasa ve yönetmenlikler çerçevesinde yatırmıştır ve bu durum tamamen hukuku uygundur. 21 Mart günü saat 17.00’den sonra aidatlarını yatıran üyelerimizin seçimde oy kullanmalarının iptal edildiğine dair alınan karar, itirazımız üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. 54 üyemizin oy kullanma hakları yeniden kendilerine verilmiştir” diye konuştu. busabahmalatya.com