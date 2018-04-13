Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

TSK’DA  FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY üyelerine yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 18 asker gözaltına alındı.

TSK’DA  FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY üyelerine yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 18 asker gözaltına alındı.

13 Nisan 2018 Cuma 16:31
TSK’DA  FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaklaşık bir yıldır süren teknik takipte, haklarında yakalama kararı verilen subayların örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları ve örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlendi. Mahrem yapılanmada örgüt üyelerinin ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları ve ‘operasyonel hat’ tabir edilen hattan birebir görüşme yaptıkları, cep telefonlarını kullandıkları tespit edilirken, operasyon için düğmeye basıldı.

Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari, Erzurum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 9 yüzbaşı ve 4 üsteğmen olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alınırken, albay rütbesinde olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatya Fetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK SÖZÜ VERDİ
TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK SÖZÜ VERDİ
KIZILAY'DAN ANLAMLI YARDIM 
KIZILAY'DAN ANLAMLI YARDIM 
“PENSİLVANYA’DAN GELEN DOLARIM OLMADI”
“PENSİLVANYA’DAN GELEN DOLARIM OLMADI”

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim