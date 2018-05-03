TRT’nin 91. Yıl Dönümü Malatya’da Kutlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Binasının arka tarafında dün başlayıp 6 Mayıs’a kadar devam edecek olan program TRT’nin 1927 yılında başladığı radyo yayının 91. yıl dönümü olarak Malatya’ya taşındı.

Açılış törenine Vali Ali Kaban, Sayıştay Başkanı Seyyit Ahmet Baş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüş, Malatya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Ercan Turan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT ve Anadolu Ajansı yetkileri, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Mini bir konser ile başlayan program açıklamalar ve Radyo Köyü’nün açılışı ile devam etti.

RADYO GÖNÜLDEN GELEN BİR ŞARKI…

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüş, “Bugün TRT’nin 6 Mayıs 1927 yılında başladığı ve radyo yayınının 91. yıl dönümü TRT tarafından Malatya’mızda kutlanmaktadır. Bu önemli etkinliği Malatya’ya taşıdıkları için TRT camiasına teşekkür ediyorum.Radyo eski bir iletişim aracıdır. Bazen gönülden gelen bir şarkı bazen biraz evvel dinlediğimiz yanık bir türkü bazen gönülden gelen bir şarkı bazen bir haber bazen bir söyleşi olarak bize arkadaşlık etmektedir. Bugün hala yolculuk yaptığımız arabamızda, kır gezilerimizde telefonlarımızda kadim dostumuz olarak bize arkadaşlığını devam ettiriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak asli görevlerimiz yanında kültürel ve sosyal faaliyetlerde de Malatyalı hemşerilerimize hizmet vermekteyiz”şeklinde konuştu.

TRT Genel Müdür Vekili Erkan Durdu da, “1927 yılında Sirkeci Postanesi’nde başlayan radyo yayıncılığının 2018’deki durağı Malatya oldu. Bu da Malatya Büyükşehir Belediyesinden arkadaşların kültür-sanat alanında yapmış oldukları bir etkinlik ve bu etkinlikleri yakından takip ediyoruz. Bir yenisini istişare edip bir radyo müzesi kurmak istediklerini söylediler. Tam da bizim radyo günleri etkinliklerinin yıl dönümüne denk geliyordu biz de dedik Malatya’da hem radyo müzesini açalım hem de dünyanın dört bir yanından meslektaşlarımızı yerel düzeyde radyoculuk yapan arkadaşlarımızı da Malatya’ya getirelim orada buluşturalım ve bu iki etkinliği harmanlayalım Malatyalılara da güzel birkaç gün yaşatalım dedik. 3 akşamda daha geniş katılımlı konserlerimiz olacak. Malatya ekonomik olarak alt yapı olarak Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir yapılanmayı gerçekleştirirken, bir taraftan da kültür-sanat alanında verimli işler yaptığına yakından tanıklık ettik. Sanatsal etkinliklerimiz olacak. Radyoculuk bir gönül işidir. Çünkü karşıdaki kitleyi görmeden yayın yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

RADYO HEM ESKİDİR HEM DE ESKİMEYENDİR

Vali Ali Kaban ise radyonun yayın kısmında olanların anlatıldığını söyleyerek, “Ama biz yayın kısmında değiliz yayını alan taraftayız. Eski ve eskimenyenlik düzleminde radyo hem eskidir hem de eskimeyendir. Çünkü başlangıç itibari ile oldukça erken dönemin yayın aracıdır. Bugün gelinen noktada birçok yayın vasıtaları devreye girmişken özellikle de görsel sektör bugün artık her şeyi katlamış noktadayken buna rağmen radyo o saygınlığını, kabul edilebilirliğini, kabul edilmişliğini yitirmemiştir. Belki beklenen şuydu, her yeni dönemle birlikte bir öncekinin devre dışı kalmasıydı. Ama öyle olmadı. Ben şahsen radyoyu görsel yayınlardan daha çok kullanıyorum. Görüntüye dikkatinizi toplamanız gerekmiyor ve bu da bir avantajdır. Ve görülmeyen bir şey size hayal kurma etkisi veriyor. Radyonun belki de en büyük orijinalliği de budur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalar sonrasında Radyo Köyü’nün açılışı yapılarak, katılımcıların gezmesi ile son buldu. 3 gün devam edecek programda her akşam konser verileceği de belirtildi.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah GAZETESİ