TRT, ‘NİYAZİ MISRİ’ BELGESELİ HAZIRLAYACAK

Bu anlamda TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, Malatyalı Niyazi Mısri’nin doğumunun 400. yıldönümü dolayısıyla ‘Malatya’dan Limni’ye İrfan Köprüsü: Niyazi Mısri’ adlı bir belgesel hazırlanacağını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, TRT’yi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TRT’nin Malatya’ya verdiği tanıtım desteği artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, geçtiğimiz yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne (MUFF) önemli destekler veren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nu ziyaret edip, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ile görüşerek, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

BELGESEL VE SPONSORLUK DESTEĞİ

Ertan Mumcu’nun TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ile yaptıkları görüşme neticesinde, Malatyalı ünlü sufi tasavvuf ustası Niyazi Mısri’nin doğumunun 400. yıldönümü dolayısıyla ‘Malatya’dan Limni’ye İrfan Köprüsü: Niyazi Mısri’ adlı bir belgesel hazırlanması kararlaştırıldı. Sadık Yalsızuçanlar’ın danışmanlığında hazırlanacak olan Niyazi Mısri Belgeselinin, Niyazi Mısri’nin daha çok tanınması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

TRT’ye yaptığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya’ya verdiği desteklerden dolayı Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli’nin şahsında TRT’ye teşekkür etti.

MALATYALILAR ADINA TEŞEKKÜR

TRT’nin Türkiye’nin en köklü ve en geniş yelpazeli televizyon kanalı olduğunu kaydeden Mumcu özetle şunları söyledi:

“Aile yapımız başta olmak üzere tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize uygun yayınlar yapan TRT’ye öncelikle ilimize verdiği desteklerden dolayı Malatyalılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, son yıllarda zengin kültür ve doğal güzelliklerimizin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede yaptığımız tanıtım etkinlikleri, fuarlar, uluslararası film festivalleri, panel ve konferans gibi etkinliklerde TRT ailesini sürekli yanımızda görüyoruz. Şimdi de Malatya’mızın yetiştirdiği ve ülkemizin büyük bir değeri olan ünlü sufi tasavvuf ustası Niyazi Mısri’nin belgeselini hazırlayacaklar. İnanıyorum ki bu belgesel büyük tasavvuf ustası Niyazi Mısri’nin tanıtımına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunacaktır. Bunun için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.”

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, ziyaret sırasında Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli’ye kayısı hediye etti. (Haber Merkezi) - Busabah Gazetesi