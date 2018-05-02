Tren Raylarını Çalan Şahıslar Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı ve Malatya Devlet Demiryolu hattının Kumlu mevkiinde hat yenileme çalışması nedeniyle demiryolu kenarına bırakılan tren raylarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçti. Jandarma çalınan 4 ton ağırlığındaki tren raylarının yüklü olduğu traktörü Malatya-Gölbaşı karayolunda durdurdu. Durdurulan traktördeki H.K. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, çalıntı 4 ton ray ise muhafaza altına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda da ev bahçesinde 17 ton tahta travers, 2 adet oksijen kaynağı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan çalıntı tren raylarının yüklendiği traktörün sürücüsü H.K.'nın ehliyetsiz olduğu da öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.