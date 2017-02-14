Başkan Sarıoğlu, “Bilindiği üzere 20 gün önce burada tren yolundan karşıya geçmekte olan bir otomobile, Malatya yönüne gitmekte olan yük treni çarpmış, kazada, 17 yaşındaki Mehmet Ali Alkan, 11 yaşındaki Mehmet Atakan Alkan ve 9 yaşındaki Senanur Alkan yaralanmış; Mehmet Ali aynı gün, yoğun bakıma alınan amca oğlu Mehmet Atakan ise doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etmiş ve biraz önce köy mezarlığında toprağa verilmiştir. Atakan’ın kardeşi Senanur ise koltukların arasında kalarak korunduğu için çok şükür iyi durumdadır” dedi.

Sarıoğlu sözlerine şöyle sürdürdü:

“Köylüler yasak olduğu halde kendilerince uygun gördükleri yerlerde rayların arasını doldurarak adeta kendi hemzemin geçitlerini kendileri yapmaktadır. Ancak bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu ortadadır. Ancak, zorda kalan vatandaş bu tehlikeyi göze almak zorunda kalmaktadır. Yakın zamanda bu mevkide ölümlü olmayan beş kaza yaşanmıştır. En son yaşanan kaza sonrasında Devlet, buralara gelerek bu özel ve ilkel geçitleri temizlemiş, iki yanını kazıp toprakla yükselterek engeller oluşturmuştur. Ancak bu çözüm değildir. Devletin aldığı bu toprak yığarak engelleme yöntemi tehlikeyi gidermemektedir. Çünkü ihtiyacı giderme zorunluluğu, insanlara her tehlikeyi göze aldırmaktadır. Bu bakımdan köylülerin, bir süre sonra bu topraklamaları kaldırıp geçitlerini açacakları muhakkaktır. Öyleyse yeni kazalar, yeni ölümler beklenebilir. Devlet her arazinin önüne hemzemin geçit yapamayacağına göre, gerekli kadastral çalışmalar yapılarak demiryolunun diğer tarafında da bir yol açılmalıdır. Yolun yapılması, hem bu tür kazaları önleyecek, hem de raylarla kesilen dış bağlantı kurularak bu taraf arazilerinin kıymetlenmesi sağlanacaktır.”

HABER MERKEZİ