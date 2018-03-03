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TRAP VE SKEET EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonu’nda düzenlenen geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı eğitimlerinin haftanın her günü devam ettiği belirtildi.

TRAP VE SKEET EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonu’nda düzenlenen geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı eğitimlerinin haftanın her günü devam ettiği belirtildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 13:01
TRAP VE SKEET EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde haftanın her günü Trap ve Skeet atıcılığı eğitimlerinin sürdüğü belirtildi. Atıcılık eğitimi almak isteyenlerin Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonu’nda haftaiçi her gün 9.30 ile 11.00 ve 13.30 ile 16.00, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kurslara katılabilecekleri ifade edildi.

TRAP VE SKEET SPORU NEDİR?

Geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı, önceleri canlı hedefler olan güvercinlerin bir kutu ya da kafesten serbest bırakılarak vurulması şeklinde yapılıyordu. 1921 yılında İngiltere’de bu tekniğin yasaklanmasının ardından spor tanımına uygun hale gelen av tüfeği atışları, makinelerle fırlatılan kilden yapılmış plakların vurulmasına dönüşmüştür. Terminolojisinde halen fırlatılan plaklara kil güvercin (clay pigeon), fırlatıcı makinelere tuzak (trap) denmesi de bu geçmişe bağlıdır. Ülkemizde de yapılmakta olan trap ve skeet disiplinleri olimpik branşlardan olup, açık havada, standartları belirli poligonlarda, yine standartları belirli av tüfekleri ve fişekler kullanılarak, fırlatılan plakların vurulması esasına dayanır.

Ülkemizde de yapılmakta olan trap ve skeet disiplinleri olimpik branşlardan olup, açık havada, standartları belirli poligonlarda, yine standartları belirli av tüfekleri ve fişekler kullanılarak, fırlatılan plakların vurulması esasına dayanır. Her iki disiplin de yüksek konsantrasyon, teknik, odaklanma, dikkat, refleks, göz−beden koordinasyonu gerektiren, fiziksel yeterlilikle birlikte zihinsel kontrol ve becerinin de en yüksek düzeyde gerektiği sporlardır. Gerek bayanlarda gerekse erkeklerde 12-13 yaşlarında başlanabilen, ülkemizin birkaç şehrindeki poligonlarda yapılabilen bu sporlarda, yetiştirmekte olan dünya çapında başarılı sporcular mevcuttur. Diğer atıcılık disiplinlerinden farklı olarak hareketli hedeflere hızla tepki verilerek vuruş gerçekleştirilen trap ve skeet, izleyiciler için de son derece keyifli branşlardır. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

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