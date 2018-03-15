TRAMBÜSE 100 BİN TL’LİK ENERJİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı dün saat 14.00’te Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın başkanlık ettiği Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TIP BAYRAMI KUTLAMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplantı açılışında yaptığı konuşmada 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı. Afrin Operasyonuna da değinen Başkan Çakır, "Zeytin Dalı Harekatı’nın 54. günündeyiz. Askerlerimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Afrin'de son aşamaya gelindi. Bu harekat, ülkemize karşı var olan terör tehdidini ciddi manada ortadan kaldırarak, ülkemizin huzuru ve güvenliği için önemli bir operasyondu. İnşallah ordumuz muzaffer bir şekilde terörün üstesinden gelecektir” diye konuştu.

İmar ağırlıklı maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, bazı maddeler kabul edildi, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler de ertelendi.

BAŞKAN ÇAKIR'A YETKİ

Toplantıda ayrıca; Scada Yönetim Merkezinin Kurulması ve Mevcut Sondajların Mekanik Elektrik Sistemlerinin yapım işinde ve muhtelif işlerde içmesuyu şebeke, AG-OG ENH depo-Terfi-foseptik yapımı, içmesuyu sondaj kuyuları açılması ve mevcut depo-Terfi Bakım Onarım İşinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi kabul edildi.

“TAŞINMAZ MALLAR SATILMAMALI”

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 6 bin 72 ada, 4 nolu parselin satış işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konunun Mecliste görüşülerek karar sağlanması konusu dosyanın Meclise gönderilmesi yönünde karara bağlandı, yani kabul edildi. Bu madde ile ilgili olarak CHP grup sözcüsü Hurşit Kuşçusöz alarak, “Belediyeye ait taşınır malların yasalarda belirtilen şekilde çeşitli nedenlerden dolayı satılması doğaldır. Günümüz koşulları içerisinde belediyeye ait taşınmaz malların satılabilir olmasını düşünmek bile güçtür. Orada yaşayanların sosyal ekonomik halleri göz önüne alınırsa belediyelerin taşınmaz mal satmaları şöyle dursun olanakları el verdiği sürece taşınmaz mal satın almaları gerekir. Çünkü artan nüfus ve ihtiyaç karşısında taşınır malların sağlanması ve üretilmesi mümkündür. Ancak arsa ve taşınmaz malların üretilmesi düşünülemez. CHP olarak artan nüfus ve ihtiyaç karşısında taşınmaz malların satışından çok üretilmesinden yanayız” şeklinde konuştu.

“BU MANTIKLA BAKMAMALIYIZ”

Çakır ise, “Biz kaynak üretmek zorundayız. Biz mülkiyet sahibi değiliz. Belediyenin güçlü bütçeler oluşturması ve kentin değişim ve dönüşümünün sağlayabilmesi gerekir. Ve buna sadece görev aldığımız sürece değil alanına göre 50-60 yılı baz alan bir plan doğrultusunda bakmak gerekir. Belediye bir yandan dükkan üretir, bir yandan gelir kalemi oluşturur, bir yandan da bunları gerek gördüğü takdirde gündeme getirir. Buna da Meclisimiz karar verir. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptık. Bir GES enerjisi kurduk. Belediyenin 10-15 dükkanını sattık. Gelirimiz oradan 500-600 bin lirayı bulmuyordu. Ancak GES enerjisi ile bizim yıllık kazancımız 3 trilyon sabit gelirimiz oluştu. Biz bu mantıkla bakmazsak, ‘Bir yerdeki yeri satıyoruz şekline indirgersek’ olayı çözemeyiz. Belediyeler mal biriktiren değil, hizmet üreten kurum mantığı ile bakmak zorunda.”

Toplantıda Belediye tarafından tamamlanan GES’ten dağıtım şirketlerine enerji satışı yapılabilmesi için bahsi geçen işletmenin faaliyet alanlarına “Enerji” faaliyetinin eklenmesi kabul edildi.

KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

Ayrıca kırsal yerler tablosunda belirtilen toplu taşıma hatlarının MOTAŞ’ayıllık KDV hariç 10 bin TL bedelle 2018 yılı için kira bedelinin belirlenmesi ve kira artışının 2019 yılı ve sonrası için 31 Aralık 2030 yılına kadar işletmesinin devredilmesi görüşüldü.

Yine mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi üzerine kurulu 3megavoltlukGüneş Enerji Santralinin (GES)işletme hakkının, şehir içi otobüs hizmetlerinde kullanılan trambüs araçlarının elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla MOTAŞ’a devredilmesi kabul edildi. Bu anlamda KDV hariç yıllık 100 bin TL olarak 2018 yılı için kira bedeli belirlendi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi