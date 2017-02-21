Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu’nun önemli güzergâhlarından biri olan Dilek Mahalle yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. 7.8 kilometre uzunluğundaki yolun 4.4 kilometrelik bölümünü 2016 yılında tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 3.4 kilometrelik bölümde ise dolgu ve kazı çalışmaları yapıyor. 7 metre genişliğindeki yolu 30 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir, aynı zamanda yol güzergâhında bulunan tren köprüsünü de genişletecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Dilek Mahalle yolunun Malatya için stratejik öneme sahip yollardan biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yolun standartlara uygun hale getirilmesi için yoğun bir çalışma sergilediklerini söyledi.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Dilek Mahalle yolunun 30 metre genişliğe çıkarıldığını ifade eden Başkan Çakır, “Yolumuz Kuzey Kuşak Yolu’nun en önemli parçalarından biri. Çalışmalar bittiğinde bu yolumuz Malatya’nın batı istikametindeki trafiğini rahatlatacak. Malatya’nın doğusundan gelip, Yazıhan, Hekimhan, Arguvan, Arapgir ve Sivas’a gidecek olan araçlar, şehir içine girmeden Malatya’nın kuzeyinden rahatlıkla yolculuk edebilecekler. Oto Galericiler Sitesi, Yaş Meyve ve Sebze Hali, Mahrukatçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesi, Demir-Çimento ve Mermerciler Sitesi yine bu bölgemizde bulunuyor” diye konuştu.

ULAŞIM RAHATLAYACAK

Yaptıkları yol çalışmalarının bölgelerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyen Çakır, “Yolumuz tamamlandığında sitelerimize ulaşım da rahatlayacak. Yine Şehir Mezarlığımızın karşısına fidancılar ve peyzajcılar sitesini kuruyoruz. Burada yaptığımız kazı çalışmalarında çıkan malzemeyi seyyar konkasörle kırarak bu yolumuza seriyoruz. Dilek Mahalle yolumuzda bugüne kadar 11 bin metreküp taş duvar, 50 bin metreküp alt temel malzeme serimi, 350 bin metreküp de dolgu çalışması yapıldı. Bölge halkımızın yapılan çalışmalardan dolayı memnun olması bizleri de mutlu ediyor. Bölgede yaptığımız yol çalışmaları bu bölgelerin gelişimine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ