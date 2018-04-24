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Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 10:28
Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan A.R.S. (58) yönetiminde ki 77 AAC 659 plakalı otomobil Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoldan çıkıp takla atarak 50 metrelik uçuruma düştü. Araçta bulunan sürücü A.R.S. ve yanında bulunan N.S. (53) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA KAYSERİ KARAYOLUTrafik Kazası
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