Trafik Canavarı Yine Can Aldı

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Akçadağ ilçesinde bağlı Kozluca Mahallesi Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rauf Hakan (66) yönetimindeki 44 BP 435 plakalı otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Rauf Hakan ile otomobilde bulunan Gürsel Hakan ( 63), Şakir Hakan (32),Şadiye Şeyma Erkoç (34),Ayşe Hümeyra Erkoç (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Gürsel Hakan ( 63) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili Jandarmanın başlatmış olduğu inceleme sürüyor.