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TRAFİK CANAVARI CAN ALDI

Malatya’nın Darende ilçesi Nadir Mahallesinde ölüm virajı olarak bilinen noktada meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

TRAFİK CANAVARI CAN ALDI

Malatya’nın Darende ilçesi Nadir Mahallesinde ölüm virajı olarak bilinen noktada meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 13:06
TRAFİK CANAVARI CAN ALDI

Van’dan kayseri istikametine giden Bayram Balkaya yönetimindeki 34 EG 2871 plakalı otobüs ile Darende istikametinden Malatya istikametine seyir eden 49 AZ 081 plakalı özel otonun şerit ihlali yapması sonucu otobüsün altına giren özel araç bir süre sürüklendi. Otobüsün altında kalan otomobil sürücüsü Mehmet Tutkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yanındaki Cevdet Durmaz ise yaralı olarak Malatya’ya sevk edildi. Otobüs yolcularından Sehat Nazlıoğlu da hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yoldan çıkan otobüs yandaki bahçeye girerken, otobüsü kullanan Bayram Balkaya ise gözaltına alındı. Otobüsün yolcuları başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDARENDE İLÇESİNadir Mahallesi
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