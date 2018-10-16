Toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bölgenin batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)