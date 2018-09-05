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TOYGAR MAHALLESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPILDI

Battalgazi Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi’nde 5 kilometrelik sıcak asfalt seriminin yanı sıra Sahil Camii çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

TOYGAR MAHALLESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPILDI

Battalgazi Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi’nde 5 kilometrelik sıcak asfalt seriminin yanı sıra Sahil Camii çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
TOYGAR MAHALLESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPILDI

Malatya’da yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Toygar Mahallesi’nin Mollalar ve Kıraçlar küme evleri yolunun 5 kilometrelik sıcak asfalt serimini yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sahil Camii çevre düzenlemesini de yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle sakinlerinden Cumali Doğan, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Şimdiye kadar köyümüz toz toprak içindeydi. Belediye geldi, hizmete kavuştuk. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz” ifadelerini kullandı.

“ÇAMURDAN ÇIKILMIYORDU”

Mahalle sakinlerinden Cumali Burak ise, “Yapılan hizmet için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” derken, Ahmet Doğan da, “Yaşım altmış. Kömür işletmesinden emekliyim. Devletimize Allah zeval vermesin. Kapımıza kadar asfalt geldi. Çamurdan çıkılmıyordu” diyerek, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Toygar MahallesiAsfalt Serimi
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