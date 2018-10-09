Toptaş’tan kozmetik firmalarına gözdağı

Doların yükselmesi, sonunda kuaför ve berberleri de vurdu. Kullandıkları kozmetik ürünlerdeki fahiş fiyat artışında duydukları rahatsızlıkları ifade eden Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Doların yükselmesinden dolayı şu anda piyasanın düzensiz olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, kozmetik ürünlerindeki fiyat artışından dolayı erkek berberleri ve kadın kuaförlerinden oldukça büyük tepkiler olduğunu söyledi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kozmetik ürünlerdeki fiyat artışını çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Meslektaşlarım kozmetik ürün fiyatlarında artışın olduğunu söylüyorlar. Meslektaşlarım, Oda Başkanları bu işi takip etmiyor, bilmiyor diye düşünmesinler. Ben mesleğin içinden gelen biriyim ve erkek ve kadın kuaförlerinin kullandığı bütün ürünlerde aşırı derecede fiyat artışı olgunu iyi biliyorum. Şimdilik beklemek zorundayız. Bir geçiş sürecindeyiz. Türkiye şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Tüm kozmetik firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Görüşmediğimiz birkaç arkadaşımız var. Hepsini bir araya toplayacağız. Sıkıntının çözülmesi, fiyatların biraz aşağı indirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Başarı elde edemezsek sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘aşırı fiyat artışı olursa bunu belediye zabıtalarına bildirin’ demişti. Biz şu an buna gerek duymuyoruz ama bu seviyeye gelirse, kozmetik satan o firma arkadaşlarımız ciddi bir şekilde bunu dinlerler. Bir çare bulurlar. Eğer bulunmazsa biz Oda olarak bunun üzerine gitmeyi düşünüyoruz. Bu işe bir çare bulmamız lazım. aşırı derecede bir fiyat artışı var. Kozmetikteki bütün ürünlerde bu durum söz konusu. Sabırlı bir şekilde bu işin üstüne giderek çözmeye çalışacağız.”