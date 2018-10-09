Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
234.381
DOLAR
6.1240
STERLİN
8.0026
EURO
7.0287

Toptaş’tan kozmetik firmalarına gözdağı

Kozmetik ürünlerde meydana gelen aşırı fiyat artışı tepkilere neden oluyor. Berber ve kuaförlerin tepki gösterdiği kozmetik ürünlerdeki fiyat artışını çok iyi bildiğini dile getiren Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Tüm kozmetik firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Sıkıntının çözülmesi, fiyatların biraz aşağı indirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Başarı elde edemezsek sonra ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Toptaş’tan kozmetik firmalarına gözdağı

Kozmetik ürünlerde meydana gelen aşırı fiyat artışı tepkilere neden oluyor. Berber ve kuaförlerin tepki gösterdiği kozmetik ürünlerdeki fiyat artışını çok iyi bildiğini dile getiren Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Tüm kozmetik firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Sıkıntının çözülmesi, fiyatların biraz aşağı indirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Başarı elde edemezsek sonra ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 10:36
Toptaş’tan kozmetik firmalarına gözdağı

Doların yükselmesi, sonunda kuaför ve berberleri de vurdu. Kullandıkları kozmetik ürünlerdeki fahiş fiyat artışında duydukları rahatsızlıkları ifade eden Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Doların yükselmesinden dolayı şu anda piyasanın düzensiz olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, kozmetik ürünlerindeki fiyat artışından dolayı erkek berberleri ve kadın kuaförlerinden oldukça büyük tepkiler olduğunu söyledi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kozmetik ürünlerdeki fiyat artışını çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Meslektaşlarım kozmetik ürün fiyatlarında artışın olduğunu söylüyorlar. Meslektaşlarım,  Oda Başkanları bu işi takip etmiyor, bilmiyor diye düşünmesinler. Ben mesleğin içinden gelen biriyim ve erkek ve kadın kuaförlerinin kullandığı bütün ürünlerde aşırı derecede fiyat artışı olgunu iyi biliyorum. Şimdilik beklemek zorundayız. Bir geçiş sürecindeyiz. Türkiye şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Tüm kozmetik firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Görüşmediğimiz birkaç arkadaşımız var. Hepsini bir araya toplayacağız. Sıkıntının çözülmesi, fiyatların biraz aşağı indirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Başarı elde edemezsek sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘aşırı fiyat artışı olursa bunu belediye zabıtalarına bildirin’ demişti. Biz şu an buna gerek duymuyoruz ama bu seviyeye gelirse, kozmetik satan o firma arkadaşlarımız ciddi bir şekilde bunu dinlerler. Bir çare bulurlar. Eğer bulunmazsa biz Oda olarak bunun üzerine gitmeyi düşünüyoruz. Bu işe bir çare bulmamız lazım. aşırı derecede bir fiyat artışı var. Kozmetikteki bütün ürünlerde bu durum söz konusu. Sabırlı bir şekilde bu işin üstüne giderek çözmeye çalışacağız.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Kozmetik ürünlerRamazan Toptaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor
İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor
İslam tarihi dersleri başladı
İslam tarihi dersleri başladı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim