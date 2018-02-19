TOPSÖĞÜT-YEŞİLTEPE ÜSTGEÇİDİ ARTIK DAHA GÜZEL

Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üst geçidin altyapısı, yan yolları, stabilizesi, perde duvarı ve asfaltlanması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre düzenlenmesi, aydınlatma direği ve korkulukların montajı ise birkaç gün içinde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalara toplam 3 milyon TL’nin üstünde harcama yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır üst geçitte devam eden çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez de katıldı.



“Tren yolu güvenli hale geldi”

Yeşiltepe ve Topsöğüt bölgesini birbirine bağlayan tren yolunun güvenli hale geldiğini belirten Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, “Üstgeçidimizde şuan Büyükşehir Belediyemiz asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Korkuluklar ve aydınlatma çalışmalarından sonra burası her şeyiyle hazır hale gelecek. Bu eserin Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Demiryollarının geçtiği yerlerde güvenlik riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da birkaç riskli noktanın olduğunu söyledi. Çakır, riskli yerlerde Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından üst geçit yapımına başlandığını belirterek, 3 bölgede üst geçitlerin büyük oranda tamamlandığını söyledi.



“Üst geçitler ulaşımı rahatlatıp yolları güvenli hale getirecek”

TCDD ile ortak çalıştıklarını belirten Başkan Çakır, “Üstgeçidimizin kaba inşaatı TCDD tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada altyapı, yan yollar, stabilize, perde duvar, asfaltlama çalışmaları yaptık. Çevre düzenleme, aydınlatma ve korkuluk montajları da yapılacak. Üst geçidimiz Topsöğüt ve Yeşiltepe gibi gelişimi hızlı olan bu bölgemizin bütünlüğünü sağlayacak. Bir diğer üst geçidimiz ise Kuzey kuşak yolu üzerine yapıldı. O üst geçitte hazır hale geldi. Yakın zamanda oranında asfaltı serilecek. Bir diğer üst geçidimiz ise Babuktu bölgesinde Sanayi sitemizin içinde bu sene orayı da tamamlayacağız. Bu üst geçitler ulaşımı rahatlatıp yolları güvenli hale getirecek. Malatya’mız için hayırlı olsun” dedi.(Bülten)busabahmalatya.com