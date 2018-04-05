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TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Topsöğüt Mahallesi’nde 15 kilometrelik eski şebeke hattını iptal ederek, 13,5 kilometrelik yeni içmesuyu şebeke hattı inşa etti.

TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Topsöğüt Mahallesi’nde 15 kilometrelik eski şebeke hattını iptal ederek, 13,5 kilometrelik yeni içmesuyu şebeke hattı inşa etti.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:41
TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI

Malatya merkezin içmesuyu altyapısını yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkezde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

SAĞLIKLI VE MODERN BİR ALTYAPI

Özdemir, Topsöğüt Mahallesi’nde içme suyu hattı çalışmalarının 1. etabını tamamladıklarını söyledi.Özdemir, “Kullanım ömrünü tamamlamış boruların olduğu 15 kilometrelik hattı iptal ettik. TopsöğütMahalle’mize 13,5 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ettik. Bu çalışmamızla eskimiş boruları 100 yıl dayanıklı DUKTİL borular ve polietilen borularla tamamen yeniledik. Vatandaşlarımıza sağlıklı borulardan su ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra 226 adet abone bağlantısını yeniledik. 2 etap olarak planladığımız çalışmalarımızın 1. etabını tamamlamış durumdayız. Hemşerilerimize daha sağlıklı içmesuyu ulaştırmak için çalışıyoruz. Tüm çabamız gelecek nesillere sağlıklı ve modern bir altyapı bırakmak” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresiMASKİTopsöğüt Mahallesi
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