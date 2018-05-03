Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı

İçmesuyu, kanalizasyon hatları yenilenen, doğalgaz altyapısı çekilen 700 metre uzunluğundaki Topsöğüt Caddesi, altyapı şebeke hatlarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplandı. Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Topsöğüt Mahallesi’nin en önemli ulaşım aksı olan caddede Büyükşehir Belediyesi kaldırım tamirat çalışmasıda yapacak.

MAHALLELİ DOĞALGAZLA TANIŞTI

Caddenin asfaltlanmasıyla büyük bir sorunlarının çözüldüğünü belirten Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mahmut Yiğit, caddenin kaldırımlarının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileneceğini söyledi.

Caddenin temiz bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Muhtar Yiğit, “Mahallemizin altyapısı baştan aşağı yenilendi. Doğalgazla da tanıştık. Topsögüt Caddemiz baştan aşağı asfaltlandı. Bozulan kaldırımlarımızın tamiratı yapılacak. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Topsögüt sakinleride asfalt çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, “Altyapımızyenilendi. Doğalgaz ile de tanışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Caddemiz asfaltlanarak pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Kaldırımlarımızda yapılırsa caddemizin bütün sorunları çözülmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”dediler. (Bülten)