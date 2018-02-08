TOPRAK SAHA BİZİM ABDULLAH GÜL PARKI SİZİN!

4 KATLI BİR BİNA OLACAK

Malatya’da yıllardır beklenen ve yılan hikâyesine dönen ‘Merkez Kütüphanesi’ konusunda Büyükşehir Belediyesi proje desteğine geçti. Kültür Bakanlığının, kütüphane için yakında inşaata başlayacağı bildirildi. Söz konusu inşaat, Sümer Lisesi karşısında bulunan 3 bin 400 metrekarelik bina oturum alanı ve 12 bin 150 metrekare inşaat alanı üzerinde gerçekleştirilecek; temeli ise 2018’de atılacak.4 katlı bir merkez kütüphane halinde yapılacak olan inşaat için ödeneğin çıktığı ve 2018 yılı içerisinde temelinin atılacağı da öğrenildi.Bilindiği gibi Sümer Lisesi’nin karşısında (arka tarafında) bulunan ve kütüphanenin yapılması planlanan arsa daha önce Milli Eğitime aitti. Söz konusu arsa Kültür Bakanlığına devredildi ve proje çalışmaları başladı.

Diğer taraftan söz konusu çalışmalar adına tartışmalar da başladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Sümer Lisesi’nin arkasında yer alan toprak sahanın akıbetiyle ilgili sorduğu sorulara yanıt geldi. Bakanlık, toprak sahanın okuldan alınacağını doğrularken, öğrencilerin de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için Abdullah Gül Parkı’na gidebileceğini belirtti. Bakanlık tarafından toprak sahayı kullanıp spor yapan, maç yapan Malatyalılara Abdullah Gül Parkı’nın tavsiye edilmesi şaşkınlık yarattı.

“TENEFFÜS ALANI İÇİN YETERLİ”

Ağbaba’nın soru önergesine Bakan İsmet Yılmaz imzası ile yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı,“Sümer Lisesi bahçesine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi yapılması için çalışma başlatıldığını, öğrencilerin kişisel gelişimi ve toplumsal gelişimi açısından önem arz etmesinden dolayı okulun arka bahçesinde halk kütüphanesi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinin yapılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebiyle Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 12 Eylül 2017 tarihli yazıları ile muvafakat talep ettiğini, konuyla ilgili 15 Eylül 2017 tarihli yazıyla bakanlıktan görüş istendiğini ve Bakanlığın 6 Ekim 2017 tarihli yazısıyla uygun görüş bildirdiğini, okulun bulunduğu semtte Abdullah Gül Parkı’nın bulunduğunu, gençlerin yaz aylarında sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarında herhangi bir engelin bulunmadığını, okulun arka bahçesinde kalan alanın tören ve teneffüs alanı olarak yeterli olduğunu, mevcut okul binasının yıkılmayacağını” belirtti.

“ATIL ALANA YAPILSIN”

Bakanlık tarafından Malatyalıların sosyal ihtiyaçlarının Abdullah Gül Parkı’nda giderilmesi önerilirken Malatyalılar, gençlerin zihinsel gelişimi kadar sağlıklı yaşama ve fiziksel gelişime de ihtiyaçları olduğunu, Abdullah Gül Parkı’nda toprak saha olmadığını, 7’den 70’e her yaştan insanın spor yaptığı alana dokunulmaması gerektiğini, kütüphanenin atıl bekleyen bir alana yapılmasının istendiği, belediyenin, alışveriş merkezinin, MYO’nun yer aldığı hat üzerine bir de kütüphanenin açılmasının kenti kilitlemek anlamına geleceği ifade ediyorlar.busabahmalatya.com