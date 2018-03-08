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“TOPLUMUN ÖZLEMİNİ KARŞILIYORSUNUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BUSABAH’ın kuruluş yıldönümü dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Yayın çizginizin, toplumun bu ihtiyacını ve özlemini duyduğu talebi karşılamasında örnek olduğunu ve Malatya’da gazetecilik alanında gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı yakından takip ettiğimi belirtmek isterim” ifadesinde bulundu.

“TOPLUMUN ÖZLEMİNİ KARŞILIYORSUNUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BUSABAH’ın kuruluş yıldönümü dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Yayın çizginizin, toplumun bu ihtiyacını ve özlemini duyduğu talebi karşılamasında örnek olduğunu ve Malatya’da gazetecilik alanında gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı yakından takip ettiğimi belirtmek isterim” ifadesinde bulundu.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 10:22
“TOPLUMUN ÖZLEMİNİ KARŞILIYORSUNUZ”

Milletvekili Ağbaba mesajında, “Basın demokrasi ve toplumsal hayata yön veren en önemli güçlerden biridir. Basının ülke gerçeklerini objektif bir şekilde kamuoyuna aktarması, tarafsızlığa gölge düşürmeden yayın hayatını sürdürmesi toplumun tamamı tarafından özlemi duyulur hale gelmiştir.Maalesef ülkemizde ve ilimizde yaşanılan gerçekler tüm yönleriyle gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, internet sitelerine yansımamakta, gerek ekonomik sebepler, gerek basın üzerindeki baskılar nedeniyle halkımız doğru ve gerçek haberi almakta uzaklaşmaktadır.Bu çerçevede yayın çizginizin, toplumun bu ihtiyacını ve özlemini duyduğu talebi karşılamasında örnek olduğunu ve Malatya’da gazetecilik alanında gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı yakından takip ettiğimi belirtmek isterim. BUSABAH gazetesinin 8. kuruluş yıldönümünü kutluyor, gazetenizin gelişip büyümesi için bugüne kadar emek veren köşe yazarları, muhabirler, editörler ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaBUSABAH’ın Kuruluş Yıldönümü
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