TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ÇOK TEŞVİK EDİLİRSE...

Ziyarette ilk olarak söz alan Oda Başkanı Mesut İnce, Emniyet Müdürü Urhal’ın kendilerini ziyaretinin esnaflarına verdiği önemi gösterdiğini belirterek, “İl Emniyet Müdürümüz, özellikle 15 Temmuz’da göstermiş olduğu kahramanlık örneği ve merminin önüne kendisini siper ederek Malatya’ya vermiş olduğu mücadeleye şahidiz. O gün esnafımızla birlikte bizde sokaktaydık. Sayın Müdürümüz Malatya’mız için ve 15 Temmuz için vermiş olduğu değerler çok önemlidir. Özellikle ben şahsım ve esnafım adına kendisine ve polis arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da en büyük sorunlardan birinin de 170 bine varan araç sayısı ile trafik sorunu olduğunu ifade eden İnce, “Şehirdeki trafiğin çözümünün, vatandaşlarımızı toplu taşıma araçlarına teşvik etmek olduğunu biliyoruz. Toplu taşımaya ne kadar çok teşvik edilirse ilimizdeki trafiği o kadar rahata kavuştururuz” şeklinde konuştu.

Korsan servisçiliğe de değinen İnce, “Özellikle Türkiye genelinde de servisçi esnafları üzerinde çok sıkı denetim yapılmaktadır. Malatya’mızda da sıkı denetimler yapılıyor. Bu bağlamda esnafımız bu noktada çok huzursuz, problem yaşıyoruz. Günübirlik denetimler yapılması öğrencilerimizin zamanında okula yetişememe sıkıntısına neden oluyor. İnşallah Sayın Müdürümüz burada esnafımıza okullar kapanana kadar desteklerini sağlar ve gerekli önlemleri birlikte alırız. Esnafımızla yeni okul servis yönetimine kendimizi ayarlayarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında sorunsuz ve problemsiz taşımacılık yaparız” ifadelerini kullandı.

Malatya Emniyet Müdürü Urhal ise yeniden göreve seçilen İnce’ye başarılar dileyerek “Sizin şahsınıza bütün şoförlerimizin de bu anlamda yeni yönetime gelmiş olduğunuzdan dolayı onlara da hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Malatya trafiğinin belli başlı sorunları olduğunu kaydeden Urhal, bunun bilincinde olduklarını söyledi. Malatya’da her kesimin polise yardımcı olması nedeniyle çok rahat görev yapabildiklerini ifade eden Urhal, “Bu anlamda ben bütün esnafımıza ve şoförlerimize teşekkür ediyorum. Tabi birtakım problemleri özellikle sosyal problemleri sadece kurumlar ile çözmek değil paydaşlarında sorumluluk anlayışı içerisinde çözmek daha iyi olur. Bizlerin görevi genel manada kamu düzenine teşvik etmek suç ve suçluların mücadele etmek, tabii bunun boyutu biraz daha geniş. Bunun içerisinde trafik suçları da giriyor daha doğrusu tabi biz trafik ile ilgili olarak trafik düzeninin sağlanması noktasında da konulmuş olan kurallara uymak ve uydurmak bunun üzerine trafik bilincini oluşturmak bazen İstemeyerek de olsa cezaları uygulamak durumunda kalıyoruz. Bazen kural ihlalini karşısında bize yasanın vermiş olduğu cezayı uygulamamız gerekir. Malatya her defasında baktığımız zaman ilerlemesi gerektiğine ben inanıyorum. Malatya çünkü gerçekten huzurlu bir şehrimiz bu huzuru hep beraber el birliği ile sağlıyoruz. Ben bu anlamda başkanımıza ve onun altında çalışan minibüsçülerimiz ve servisçi esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com