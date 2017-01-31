Malatya da Merkez Beydağı Mahallesi’nde TOKİ tarafından maddi durumu kötü durumda olanlar için yaptırılmış olan 1+1 evlerde kalan CY9 bloğunun sakinleri, yöneticilerinin topladığı parayla kaçtığını öne sürerek 12 gündür doğalgaz kapatıldığı için soğuk kış gününde elektrikli sobayla ısınmaya çalıştıklarını söylediler. Yöneticinin 4 bin 500 TL parayı toplayıp kaçtığını iddia eden bina sakinleri, şu an borçlarının 7 bin 500 TL olduğunu söylediler.

DULLAR, YETİMLER, DAR GELİRLİ İNSANLAR YAŞIYOR

Blok sakinlerinden Hatice Göktürk, “6 yıldır burada oturuyorum ve 6 yıldır yönetimle ilgili sorunlar yaşıyor. Bazı sebeplerden dolayı sesimizi çıkartamıyoruz. Bizler sahipsiziz, burada dullar, yetimler, dar gelirli insanlar yaşıyor. Bu insanların yakıt, aidat paraları üzerinden yolsuzluk yapılıyor. Bir defa daha 5 bin lira alınıp gidilmiş, doğalgaz saatine mühür vurulmuştu” diye kaydetti.

GİDECEK KAPIMIZ YOK

Göktürk, “Yönetici, bizim son iki faturamızı alıp kaçtı. Şu an 4 bin lira civarında doğalgaz faturası yatmadığı için 10 gündür soğuktayız, aidatlarımızı da alıp kaçmış herkes donuyor. Dullar, hastalar, yetimler var herkes soğukta. Nasıl bir yol izleyeceğimizi de bilmiyoruz, mağduruz gidecek hiçbir kapımız yok. Her yere gidiyoruz kimse bize yardımcıda olmuyor. Yetkili, bizi muhatap alacak biri arıyoruz. Buradaki herkes dul yetim gariban bu ayda dahil 7 bin 500 TL borç var hiçbirimizin bu faturayı ödeyecek durumu yok. Valilik burayı yaptı ve üvey evlat gibi uzaktan izliyor. Burası yoksul, dar gelirli insanlar için verilmiş bir yer fakat başkaları rant elde etmiş, ev sahipleri evlerini kiraya veriyorlar” diye ifade etti.

NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

63 yaşında ve hasta olduğunu söyleyen Ali Seydi Çelik isimli vatandaş da, “Paralarımızı, aidatımızı verdik; doğalgaz yanmıyor, donuyoruz ne yapacağımızı şaşırdık. Buradaki insanlar hep mağdur. Bir an önce bu soğuk kış günlerinde doğalgazımız açılsın. Yetkililer yardımcı olsunlar” dedi.

ELEKTRİKLER KESİLİRSE DONARIZ

2 çocuğunun hep hasta olduğunu belirten Ferhat Kumaşoğlu ise, “Bina olarak mağduruz, elektrik kesiliyor daha önce de buna benzer hadiseler yaşadık. Diğer TOKİ’ler de Sosyal Yardımlaşma kömürünü karşılıyor, bizim evlerde soba gideri bulunmadığı için kömür yardımı alamıyoruz. Bu olmasa binayı kömüre çevirsinler. İlgili merciler bize yardımcı olsun. 6 yıldır burayı hiç kontrole gelmiyorlar. 10 günde elektrik faturası 120 lira gelmiş böyle giderse bu ay 360 lira gelir. Zaten arada borçtan dolayı elektrikte kesiliyor, yine elektrikler kesilirse donarız” diye konuştu.





BİRİKMİŞ BORÇ 7 BİN 500 TL

Hasan Karaman da, “4 aydır buradayız üşüyoruz. 4 tane çocuğum var elektrikli ocaklarla ısıtıyoruz. Çocuklar hasta oluyor. Birini hastaneye götürüp diğerini getiriyoruz. Bir an önce yetkililerin çözüm getirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar da işsiz olduklarını, bu faturayı ödeyecek durumda olmadıklarını, sabah uyandıklarında soğuktan yüzlerinin şiştiğini, yöneticinin bazı vatandaşlardan gelecek ayın yakıt ve aidat parasını da topladığını, yöneticiyi imza toplayıp mahkemeye vereceklerini söylediler.

TAHİR ÖZÇELİK