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TOKİ KURALARI ÇEKİLDİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Darende Belediyesi ortaklığında yapılan 241 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

TOKİ KURALARI ÇEKİLDİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Darende Belediyesi ortaklığında yapılan 241 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 17:06
TOKİ KURALARI ÇEKİLDİ

Darende Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi toplantı Salonunda gerçekleşen kura çekiminde konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak “İnşallah yarınlarınız da bugün gibi huzurlu ve mutlu olur. Darendeli hemşehrilerim hizmetin en güzeline layıktır. Gördüğünüz gibi hizmetler ilk meyvesini vermeye başladı. İnşallah Darende Fizik Tedavi Hastanesine de kavuşacak. Kültür Sitesine, spor kompleksine, öğrenci yurduna, kent müzesine, küçük sanayi sitesine de kavuşacak” şeklinde konuştu.

Darende’nin bölgenin en güzel ilçelerinden biri olduğunu da kaydeden Eser, “Sizler devletine vatanına bağlı, birlik ve beraberlik içerisindesiniz. Dolayısıyla hizmetin en güzeline layıksınız. Değerli hemşerilerim ailenizle, dostlarınızla huzur içinde yaşamanız dileği ile hayırlı olsun diyorum” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından ilk kura çekilişi Darende Kaymakam Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser tarafından yapıldı.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Toki KuralarEsnaf Kefalet KrediSüleyman EserMalatya
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