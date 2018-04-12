TOKİ DARENDE'YE KONUT YAPIYOR

Konuyla ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadeler ye aldı:

Darende'de yapımı devam eden 3.Etap TOKi konutları için başvuru yapan hak sahiplerinin 9-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ziraat Bankası Darende Şubesinde Sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Malatya Darende'de inşa edilmekte olan B1; tipi (2+1) toplam 255 konutun satış ve sözleşme imzalama işlemleri, 9-27 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş Darende Şubesinde gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerinin 9-27 Nisan tarihleri arasında sözleşme hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sözleşmeyi imzalamak için T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş Darende Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

SİNEM HATUN TAVUT (busabahmalatya.com)