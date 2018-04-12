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TOKİ DARENDE'YE KONUT YAPIYOR

Darende ilçesinde TOKİ konut yapmaya devam ediyor. Vatandaşın Toki konutlarına yoğun ilgi gösterdiği Darende'de konut başvurusu yapan vatandaşların Ziraat Bankası ile sözleşme imzalaması gerekiyor.

TOKİ DARENDE'YE KONUT YAPIYOR

Darende ilçesinde TOKİ konut yapmaya devam ediyor. Vatandaşın Toki konutlarına yoğun ilgi gösterdiği Darende'de konut başvurusu yapan vatandaşların Ziraat Bankası ile sözleşme imzalaması gerekiyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 12:34
TOKİ DARENDE'YE KONUT YAPIYOR

Konuyla ilgili yayınlanan duyuruda şu  ifadeler ye aldı:
Darende'de  yapımı devam eden 3.Etap TOKi konutları için başvuru yapan hak sahiplerinin 9-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ziraat Bankası Darende Şubesinde Sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Malatya Darende'de inşa edilmekte olan B1; tipi (2+1) toplam 255 konutun satış ve sözleşme imzalama işlemleri, 9-27 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş Darende Şubesinde gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerinin 9-27 Nisan tarihleri arasında sözleşme hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sözleşmeyi imzalamak için T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş Darende Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

SİNEM HATUN TAVUT (busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 12.04.2018 12:38
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