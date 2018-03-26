TOHUMLARA RAĞBET AZ

İlkbaharın gelmesiyle birlikte tohum sezonu da açıldı. Çeşit çeşit tohumların tezgahlara çıktığı bu dönemde fiyatlarda gözle görülür bir artış olmasa da tohumlara olan rağbetin az olduğunu dile getirildi. Tohumlara olan talebi değerlendiren esnaf Hamit Yılmaz, BUSABAH gazetesine konuşarak, çeşitli bilgiler verdi.

Bu yıl havaların güzel geçtiğini hatırlatan ve kuraklığın olduğunu dile getiren Yılmaz, tohum ekim sezonunun tam başladığını söyledi.

TIKSA FİYATI DÜŞTÜ

“Şuanda satışlar çok şükür iyi gidiyor. Böyle giderse de iyi” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak millet sudan dolayı biraz sıkıntılı. Bu yüzden biraz çekinceleri var. ‘Ekeyim mi, Ekmeyeyim mi?’ diye iki arada bir derede kalıyorlar. Geçen yıla göre tohuma talep az. Çünkü eker sonrasında da sulayamazsa ektiği de kuruyacak, boşa gidecek. Bu sene fiyatlarda yüzde 10 civarında bir yükselme var. Bütün tohumlarda öyle. Sadece biraz yoncada yüksek oldu. Yoncanın kilogramı 5 liraydı bu sene 20 lira oldu. Yoncaya talep fazla bir de bu sene üretim eksik. Üretim eksik olunca yani tohum az olunca da fiyatlar yüksek oluyor. Diğer tohumlarda da yüzde 10 civarında bir yükselme var, fazla yok. En ucuz tohumu maydanoz tohumu, paketi bir lira. En yüksek tohum ise yonca 20 lira.Tıska geçen yıl 4-5 liraydı bu sene ise 2 buçuk, 3 lira. Üretim demek ki daha fazla ki fiyatı düştü. Salatalık tohumu 3 liraya alınabilir. Ancak ticari amaçla ekenler hibrit ekiyor. Yani standardı yüksek olanlar. Onlarında gramı 100-130 civarında. Domatesin 25 gramı 10 lira. 10 gramları da var ve 6 lira civarında seyrediyor. En fazla talep edilen de salatalık ve domates.”

BUNDAN SONRAKİ SOĞUKLAR TOHUMU ETKİLEMEZ

Şu anda tün tohumların ekilebileceğini ifade eden Yılmaz, “Şu anda her şey ekebilir. Havalar güzel gidiyor. Fasulye, kabak, salatalık tohumu, yine tere, roka, ıspanak da ekilmeye devam ediliyor. Hatta biraz daha erken ekilmeye başlansaydı daha da güzel olurdu. Bundan sonra gelecek soğuklar da ekilenleri etkilemez. Tere, maydanoz, roka, marul bunları soğuk etkilemez. Bunlar soğuğu seven bitkiler ve tohuma dönüşür. Verim alamazsınız. Onları ne kadar erken ekseniz yani şubatın başında bile ekseniz iyi olur. Diğer çeşitleri ise martın sonuna doğru ekseler olur” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi