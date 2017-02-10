10 Şubat 2017 Cuma

Tohma Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Malatya, Yazıhan ilçesinde yapımı devam eden Tohma Çayı için ıslah çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

10 Şubat 2017 Cuma 09:52
Tohma Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

  Yazıhan ilçesi Tohma Çayı ıslahının bitmesi ile 700 dekar arazi ve 4 köy içerisinden geçen su taşkınlarını önlemek için Tohma Çayı kenarına Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından yapılan istinat duvarı çalışmaları devam ediyor.

8 KM DERE ISLAHI YAPILDI
  Malatya, Darende ve Yazıhan ilçelerinde akan Tohma Çayı’nın ıslah çalışması devam ediyor. DSİ tarafından yapılan çalışmada, 517 bin 143 metreküp kazı, 12 bin 194 metreküp yükleme, 47 bin 640 metreküp x km taşıma, 24 bin 869 metreküp taş tahkimatı, 16.2 kilometre sed yapımı ve 8 kilometre dere ıslahı yapılarak fiziki gerçekleşme ile yüzde 55 seviyesine ulaşıldığı öğrenildi. Yapılacak çalışma ile birlikte 700 dekar tarım arazisi, 4 köy ve bin 300 kişi taşkın zararlarından korunmuş olacak. 

TAHİR ÖZÇELİK
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