TKDK’DAN 50 MİLYON LİRALIK YATIRIMA DESTEK

Bu projeler içerisinde 18 adet bitkisel üretim, 15 adet arıcılık, 8 adet kırsal turizm, 1 adet su ürünleri, 7 adet yenilenebilir enerji, 3 adet katma değerli ürün projesi bulunuyor. Bu projeler için verilmesi planlanan toplam hibe tutarının yaklaşık 25 milyon TL, toplam yatırım tutarının ise yaklaşık 50 milyon TL olduğunu açıklayan TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç Türkiye’nin TKDK’nın başarılarının artarak devam edeceğini belirtti.

TKDK hayvancılık işletmelerinin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için dosya alımlarını sürdürüyor. Ahır-besi binası yapımına yönelik proje dosyalarının alımı 24 Nisan tarihine kadar sürecek. (Bülten)busabahmalatya.com