TKDK TOPLANTISI YAPILDI

Darende Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Malatya TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya TKDK proje ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile yetiştiriciler katıldı. Toplantıda konuşan, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD 2 Programına ait 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 302 “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için son başvuru kabul tarihinin 30 Mart’a kadar uzatıldığını belirterek, başvuruda bulunacak girişimcilerle birebir ilgilendi ve soruları cevapladı. Projeleri hazırlık aşamasında olan yatırımcıların belirtilen tarihleri dikkate almaları gerektiğine değinen Tunç, online başvuru sisteminin 27 Mart 2018 tarihinde saat 21:00’ de kapatılacağını söyledi.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise yaptığı değerlendirmede, “Geriye dönük Darende de TKDK yatırımlarına baktığımızda Darende İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yaptığı projeler dikkat çekmektedir. Aynı başarıları yeni çağrı döneminde de devam ettirmek istiyoruz. Darendeli çiftçilerimiz yeniliklere açık. Yaptığı projelerle örnek gösterilen Darende İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ve girişimci çiftçilerimizin yeni çağrı döneminde yeni başarılar elde edeceğine inanıyor ve gayret gösteriyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.