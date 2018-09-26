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Titiz denetim

Okulların açılması ile birlikte öğrenci servisleri de sıkı takip altına alındı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için çalışmalar titizlikle yapılıyor.

Titiz denetim

Okulların açılması ile birlikte öğrenci servisleri de sıkı takip altına alındı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için çalışmalar titizlikle yapılıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:44
Titiz denetim

Arguvan ilçesinde Trafik ve Jandarma ekipleri yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci servisleri denetimlerini arttırdı. Özellikle köylerden ilçe merkezine gelen servisleri de sıkı takibe alan trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli okula gidiş-gelişleri için denetim yapıyor.

ÖĞRENCİ HARİCİNDE YOLCU…

Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerinin güvenli bir trafik ortamında okullarına gidip gelmeleri noktasında denetimlerin artırıldığını belirterek, “Bu kapsamda okul servis araçları denetimi yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılıyor. Denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, öğrenci haricinde yolcu alıp almadıklarını servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir" diye konuştu.

Yay, denetimlerden dolayı ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine de teşekkür etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OKULöğrencilerMalatya
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